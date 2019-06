Templos y cascadas se unen en las cuevas de Ellora

Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, las cuevas de Ellora son uno de los rincones más espectaculares de India. Y decir eso en uno de los países más bellos, exóticos y heterogéneos del mundo, es mucho. Situada en el interior del país, al este de Mumbai, en la región de Maharashtra, Ellora destaca por cómo la montaña acoge templos de hasta tres religiones diferentes, todos ellos cuajados de motivos decorativos y monasterios. Doce grutas, por ejemplo, se corresponden con templos y monasterior budistas, algunos del siglo VI. Hay que sumar algo menos de 20 grutas dedicadas al culto hinduísta, también muy antiguas, de los siglos VII y VIII. Más tarde se añadieron las jainistas, durante los siglos VIII al XIII. El conjunto tiene forma de media luna, una forma perfecta para el culto de Shiva, el dios lunar, así como para la formación de cascadas que crean saltos de agua espectaculares, especialmente en los días de lluvia. En total, en este precipicio de los montes Charanandri se han escavado 34 grutas, muestra de la tolerancia interreligiosa en esos siglos, en los que el islám aún no había hecho acto de presencia en el país. Destacan los budistas, santuarios exornados por una imagen del Buda, muy austeros y casi sin decoración en algunos de ellos, especialmente los dedicados a monasterios, con pequeñas almenas que servían de dormitorios a la vista. Entre los hinduístas destaca el templo de Kailĝsanĝtha, completamente excavado en la roca. Para algunos, de hecho, es tan profuso y bello que no se trata de un edificio, sino de una gran escultura. La austeridad jainista, por último, no se corresponde con su modo de entender el arte en los templos. Es el más exuberante, combinando ascetismo y opulencia en la decoración de sus cuevas. Imposible no quedarse unos minutos viendo los budas milenarios que presiden el interior de alguna de las grutas. Hay autobuses a Ellora cada media hora desde la estación de autobuses de Aurangabad. El precio del billete es de 30 rupias por persona y aparca en la misma entrada de los templos. Los amantes de lo exótico también pueden elegir hacer el trayecto en rickshaw por 500 rupias.