Skyway: Suspendidos a 270 metros de altura

Las Montañas Azules son el destino más visitado de Nueva Gales del Sur y el lugar favorito de los australianos para huir de los rigores del calor del verano. A tan solo 48 kilómetros de Sydney, tienes una cita con las vistas más impresionantes, aves nativas, el aire fresco, la aventura y el vértigo. Y esto último es porque en Katoomba, el centro turístico principal de estas fantásticas montañas puedes acceder a unas atracciones únicas. Scenic World es famoso por ofrecer lo último en aventura. Suspendido a 270 metros por encima de barrancos antiguos, el Skyway proporciona una emoción única con vistas impresionantes bajo tus pies, un suelo de cristal, colgando en el vacio, y un recorrido de 720 metros te ofrece las mejores vistas de los saltos de agua de Katoomba Falls y las Tres Hermanas, unas montañas de 900 metros de altura que destacan en el valle Jamison que se extiende hasta el horizonte. Estas son dos de las principales aracciones del parque. Y si no estás hecho para las emociones fuertes, no te preocupes, también hay asientos sobre suelos no transparentes. Y para rematar, en la estación al este del Skyway, hay un acceso a unos espléndidos miradores sobre el valle, junto con senderos que te llevarán al famosos mirador de Echo Point. Deslizarse entre acantilados y contemplar las copas de los árboles a través del suelo de cristal de la escénica Skyway es simplemente una experiencia única. Katoomba es el centro turístico principal de las Montañas Azules. Fundada en 1879, esta ciudad mantiene su encanto de entonces con edificios históricos Art Decó en sus calles. Aquí encontrarás impresionantes paisajes, románticos alojamientos y restaurantes de primera calidad. Desde Katoomba se puede acceder a las fabulosas cuevas de Jenolan Caves y a Echo Point. El Parque Nacional del las Blue Mountains es un lugar para vivir la naturaleza a tu aire. Rutas de senderismo, zonas vírgenes y atracciones espectaculares te esperan en uno de los parajes australianos más impresionantes del mundo. Contemplar las formas escarpadas de las Tres Hermanas desde Katoomba o explorar las cuevas de Jenolan, el sistema de cuevas subterráneas abiertas más antiguo del mundo. Recorrer los valles de Grose y Megalong haciendo un alto en el camino en miradores con vistas impresionantes, contemplar las cascadas en el valle Jamison y caminar por la histórica ruta Six Foot Track hasta llegar a Katoomba. Sin duda un lugar para perderse.