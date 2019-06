Shi Cheng, la ciudad sumergida

Como todas las ciudades que quedan sumergidas por la acción del ser humano, la historia de Shi Cheng termina en la superficie en el año 1959, cuando el gobierno chino decide construir una nueva planta hidroeléctrica necesaria en la zona. Y así, tras edificar una presa en el río Xin, la histórica ciudad quedo bajo las aguas para siempre. El Lago Qiandao guarda celosamente en sus profundidades la ciudad del león, que quedó en el olvido, hasta que años más tarde, un funcionario chino llamado Qiu Feng decidió ir a ver lo lo que quedaba de ella bajo el agua y descubrió, que la ciudad completa se había conservado intacta. Incluyendo vigas y escaleras de madera, algo inaudito. Cinco puertas con sus respectivas torres, que dan acceso a la ciudad, siguen intactas. Y seis calles pavimentadas en piedra que comunican las torres entre sí. Aún quedan partes por explorar en las profundidades. Si el hermoso Lago de las Mil Islas o lago Qiandao es ya, en sí mismo, un destino único, para los amantes del buceo tiene un aliciente más. El Gobierno chino ha decidido explotar el hallazgo para impulsar el turismo. Así que submarinistas del mundo, no podeis dejar pasar la oportunidad de sumergiros en este maravilloso enclave. Una ciudad que parece irreal, ideada por especialistas de ciencia ficción o el escenario de una película de cine. Un destino para viajeros aventureros con bombonas de oxígeno, que hay que visitar, por lo menos, una vez en la vida. Para poder bucear en Shi Cheng, el operador de buceo Big Blue, con sede en la ciudad de Shanghai, ofrece salidas de fin de semana dos veces al mes durante todo el año, incluso han llegado a descubrir partes de esta ciudad que aún no se conocían. Sin duda, se trata del destino soñado por todo amante del buceo y del submarinismo. El lago Qiandao se encuentra en la provincia de Zhejiang, a unos 400 kilometros de distancia de Shanghai. El lago tiene 573 kilómetros cuadrados y hay 1.078 islas en la región del lago. De abril a octubre es la mejor época para ir allí de vacaciones. Big Blue organiza viajes exclusivos a la ciudad del león. Te llevaran a explorar esta antigua ciudad bajo el agua, en inmersiones de exploración. Hay salidas programadas en mayo, junio, julio y agosto. Entra en su página web y apúntate a esta aventura. Si te gusta el buceo no dejes de explorar este destino.