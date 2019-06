Seis planes para disfrutar de un San Valentín diferente

El portal de reserva líder en visitas guiadas, excursiones y actividades en todo el mundo, Civitatis.com, nos propone una celebración de San Valentín muy diferente. Lejos de la típica cena con velitas, solo para dos, sus propuestas para todos, con pareja o sin pareja, están enfocadas a disfrutar y a divertirse con planes de los más alternativos.

Planes que van desde conocer y saborear las mejores cervezas belgas, a disfrutar del lujo y la velocidad conduciendo un Ferrari, o pasar un día loco de compras en la ciudad de Nueva York. Pero también, y por qué no, degustar los sabores de la Toscana en un tour gastronómico, descargar adrenalina disparando armas en Las Vegas o visitar dos de los estadios de fútbol más famosos del mundo. Seguro que cualquiera de estos planes te suena mucho más que bien. ¿Quién dice que no hay mil y un planes para disfrutar a tu manera de este día tan especial?

En Madrid, y para los que buscan una experiencia emocionante, podemos conducir un coche de ensueño. No se nos ocurre una manera mejor de descubrir la ciudad que a bordo de un superderportivo de 600 caballos. Conduciendo un Ferrari California, un Lamborghini Huracan Spyder o un Porsche Panamera Turbo vamos a poder conducir por el centro de Madrid, atravesando calles como la Gran Vía, la Puerta de Alcalá, la Plaza de Colón, la Cibeles o el Paseo de la Castellana. O bien si lo refieres, conducir libremente sin rumbo fijo, siempre asesorado por un monitor que, además, conoce todos los secretos de la ciudad.

Madrid | Turismo de Madrid

Y, para los más futboleros, ¿seguro que el mejor plan es un recorrido por la meca de su deporte favorito? Estadios míticos como el Camp Nou o el Santiago Bernabéu abren sus puertas para mostrar la historia y las leyendas del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, dos de los mejores equipos de todos los tiempos.

Fuera de España, pero sin abandonar Europa, nos podemos trasladar a Bélgica para unirnos a un Tour de la cerveza belga. ¿Sabías que este país cuenta con más de 1.100 marcas de cerveza diferentes? Partiendo de la Gran Place de Bruselas, nos embarcaremos en una aventura, la de descifrar el misterio, visitando las mejores cervecerías y saboreando las cervezas más exclusivas del mundo.

Florencia | Turismo de Florencia

Ah, Italia, la bella Italia. No hay un país tan maravilloso para una escapada romántica, o no, como Italia. Aquí vamos a poder combinar uno de los mayores placeres de la vida, comer, con la belleza y el patrimonio de Florencia

Este destino, y este tour, es especial para foodies, porque la propuesta es adéntranos en algunos de los locales con más tradición culinaria mientras recorremos las callejuelas del centro histórico de la ciudad. Este es, sin duda, un plan excepcional. Vino chianti, panini tradicional, quesos y embutidos locales, helados artesanales y un buen Vino Santo con los típicos dulces cantucci, son solo algunos de los manjares que descubrirás.

Y si ya, lo que queremos es aprovechar para hacer un viaje especial, Civitatis nos propone pasar un día de compras en Nueva York. 220 tiendas, descuentos de hasta el 65%, marcas norteamericanas e internacionales en Woodbury Common Premium Outlets, en el paraíso de las compras de la ciudad de los rascacielos. Y sin preocuparte por el transporte. Te recogerán en tu hotel o apartamento, te llevarán hasta el centro comercial y, a mediodía, podrás dejar tus compras en el coche para seguir con el shopping más ligero.

Este otro plan, pero esta vez en Las Vegas, es para los amantes de las películas de acción. Porque la propuesta es descargar adrenalina disparando armas. Si no lo has hecho nunca, esta sesión te sorprenderá. Sentirás la fuerza y el sonido de infinidad de pistolas, fusiles y ametralladoras, algo que solo se puede hacer en Battlefield Vegas. Romántico no es, pero si, toda una experiencia. Además te recogerán en un auténtico Humvee militar.

