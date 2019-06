5 rincones para jugar con manatíes en Florida

Los manatíes deambulan libremente por las aguas del sureste de Florida entre los meses de abril a octubre. Pero cuando la cosa se pone un pelín fría, estos gigantes marinos buscan lugares como manantiales de agua dulce, donde las temperaturas más cálidas permanecen constantes durante todo el año (temperaturas cálidas para ellos, pero para nosotros no lo son tanto, pues sumergirte con los manatíes en otoño o en invierno, no es una experiencia calentita, más bien todo lo contrario). Pero es algo que uno no puede dejar de hacer.

Ver a un gran número de manatíes en un solo lugar es una experiencia increíble e inolvidable. Eso sí, hay que tratar de no molestarles. Tanto si decides visitarlos dando un paseo en kayak, como si decides nadar con ellos, hay que cuidarlos. Los puedes mirar, pero sin tocar. Si quieres vivir esta magnífica experiencia hay cinco sitios excepcionales donde puedes hacerlo en el estado de Florida. Y si puedes hacerlo en familia mucho mejor, porque los más pequeños son los que más van a disfrutar.

1. Three Sisters Springs, en Crystal River. Si no has estado nunca en Three Sisters Springs, no sabes lo que te estás perdiendo. Este es uno de los lugares favoritos de los manatíes durante todo el año, pero especialmente en invierno, son muchos los que viven aquí. Lo mejor para disfrutar de ellos es dar un paseo en Kayak o en barco, las aguas son cristalinas. En algunos puntos vas a poder ver a más de 100 manatíes al mismo tiempo, impresionante. Con una concentración de manatíes como esta, son muchos los que se acercan para verlos. Así que procura ser respetuoso con ellos y observarlos desde la distancia.

2. Blue Spring State Park, en Orange City. Este es otro de los lugares donde puedes verlos. En Blue Spring State Park ni siquiera vas a necesitar un barco para disfrutar de ellos, pues puedes verlos a simple vista. Durante la temporada de los manatíes, hay varios miradores y paseos marítimos a lo largo del parque desde los que observarlos. Explorar el parque es ya toda una aventura, un plan perfecto para toda la familia.



3. TECO Manatee Viewing Center, en Apollo Beach. Este es un auténtico santuario del manatí. Hasta aquí vuelven muchos de ellos anualmente, les encantan las cálidas aguas que salen de la central eléctrica de Big Bend. Hay plataformas y pasarelas de marea, desde las que observarlos, y también un centro de educación ambiental.



4. Lee el condado de Manatee Park, en Fort Myers. Situado al otro lado de Florida Power and Light y directamente en el canal de descarga de agua caliente, Manatí Park es otro paraíso invernal para ellos. Aquí hay una gran concentración de manatíes con varias áreas de observación, un jardín de mariposas, y refugios para picnic así que es un lugar perfecto en el que disfrutar de una jornada al aire libre. Los manatíes frecuentan este lugar durante todo el año pero acuden más durante la primavera y el otoño.



5. Por último, en Merritt Island National Wildlife Refuge, en Titusville, en el Canal de Haulover que conecta la Laguna Mosquito y el río de la India, hay un área de observación de manatíes. Con plataformas señalizadas, letreros interpretativos, una rampa para botes y un visor polarizado los vas a poder ver más cerca que nunca. Merrit Island es un santuario de la naturaleza en la isla más grande de la Florida, lugar también en el que se ubica el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Desde la plataforma de observación del refugio tendrás la oportunidad de ver incluso a los jóvenes manatíes. También es posible alquilar un kayak o una canoa y acercarse a estos extraños mamíferos marinos. Solo ten cuidado al interactuar con ellos, porque es una especie en peligro de extinción. Como a sus padres, los bebés de manatí son sociables y les encanta jugar, descúbrelos en primavera.

El manatí es uno de los mamíferos acuáticos más curioso y divertidos. Ahora es un buen momento para atrapar a estos verdaderos nativos de Florida, porque a medida que se acerca el verano, estas criaturas entrañables se dispersarán.

