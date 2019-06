Un rincón en el paraíso

Las Islas Virgenes Británicas esconden un tesoro rodeado de aguas color turquesa y arrecifes de coral. Playas de brillante arena blanca en una pequeña isla de 74 hectáreas que bien podría confundirse con un pequeño rincón del paraíso. Necker Island es el refugio perfecto de muchas estrellas de Hollywood, un pequeño hotel aislado, con todas las comodidades y los más bellos rincones que puede alquilarse completo si uno lo desea. Llegar a Necker Island es posible desde San Juan de Puerto Rico, Barbados, St Thomas o Isla Antigua tomando un avión hasta Beef Island en Tortola. Allí personal del hotel recoge a los huéspedes para acompañarlos en barco, un paseo de unos 30 minutos, hasta la isla. Desde las islas vecinas también se puede llegar en helicóptero directamente al hotel. Una aventura con recompensa. El Hotel dispone de ocho maravillosas habitaciones con vistas y camas king size en el edificio principal, una impresionante y enorme suite en la parte de arriba con vistas panorámicas y jacuzzi, y seis casas balinesas individuales repartidas por toda la isla. Y si viajas con tus hijos, un gran camarote con capacidad para seis niños. Todas las habitaciones disponen de baño privado en suite. La capacidad total del hotel es de 30 adultos y 6 niños. Ideal para vaciones en grupo. La estancia incluye las comidas y bebidas incluido el champagne, todas las actividades, fitness, Spa, traslados en lancha privada desde Tortola y el personal de servicio. También es posible alojarse cuando la isla no esta alquilada. Normalmente suele ser entre semana. Se organizan celebraciones como bodas, cumpleaños o fiestas privadas. Este hotel fue construido por el magnate británico Richard Branson y pertenece a Virgin Limited Edition. De hecho fue en un principio diseñado como el refugio perfecto para su familia, por eso esta pensado para que los más pequeños disfruten mientras sus padres se relajan. Disponen de niñeras y cuidadoras que se contratan aparte. Hay muchas actividades que podemos realizar: tenis, paseos en kayak, esquí naútico, buceo, kite surf o wakeboard. Paseos por la isla de naturaleza virgen donde podremos observar a los flamencos, los lémures, las toortugas y otras muchas aves que habitan la zona. Piscinas de bordes infinitos, vistas impresionantes del Caribe y las islas vecinas, jugar al billar o entrenar en el gimnasio. El hotel dispone también de un Spa aunque los tratamientos no entran en la tarifa. Si se desea se pueden organizar excursiones a islas vecinas para hacer turismo o ir de compras, el desplazmiento, en helicóptero Un lujo en uno de los lugares más hermosos del mundo, no apto para todos los bolsillos, pero soñar si podemos.