República Dominicana, también para niños

La República Dominicana es uno de los destinos que todos asociamos a playas paradisíacas, naturaleza, en pareja y romanticismo. Y es cierto que este país caribeño nos ofrece todo lo que imaginamos. Lo que a lo mejor no se nos ha ocurrido nunca, es que también es un destino genial para viajar con nuestros hijos. La oferta es amplia y variada, e incluye atracciones que van a encantar a los adultos y también a los niños, tanto en la capital como en los lugares más turísticos. Muchos de los hoteles y resorts que podemos encontrar en muchas playas del país, ofrecen diversión a toda la familia, y cuentan con instalaciones para la práctica de numerosas actividades deportivas y de ocio. Además incluyen en sus estancias, programas de entretenimiento como clases de baile con música en directo, voleibol de playa, estupendas piscinas, pistas de tenis, pingpong, bicicletas, ejercicios aeróbicos en la piscina, yoga, stretching, tai-chi, snorkeling, boggie boards, kayak, clases de scuba diving, cabalgatas y muchas actividades más. Y para los más pequeños los hoteles disponen de clubs para niños o “kids club” con entretenimiento educativoy de diversión. La actividad principal en estas vacaciones especiales, la playa, les encanta a nuestros hijos y además, disfrutan incluso más que nosotros de las infinitas aguas azul turquesa y de la arena blanca, fina y transparente para sus juegos. Sin duda, la República Dominicana es un destino genial para toda la familia. Pero si además queremos otro tipo de oferta, más cosas que ver y que hacer con ellos, toma nota, porque no se van a aburrir. La ciudad de Santo Domingo cuenta con varias opciones para la familia, como el Museo Trampolín, la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, el Acuario Nacional, el Zoológico Nacional, el Jardín Botánico, los parques Mirador Sur y Mirador Norte, y el parque infantil Las Canquiñas. En Puerto Plata están Ocean World Adventure Park, Columbus Water Park y Fun City Action Park, especializado en go karts. En Punta Cana también encontrarás varias opciones para compartir en familia: Manatí Park, Animal Adventure y Dolphin Island Park, Zipline Adventures y Marinarium. Y también en Punta Cana está muy de moda el Segway Tour, el singular medio de transportarse de fácil manejo y que funciona con baterías y es excelente para familias con niños de 7 años en adelante.