Un refugio mágico en el Antejo portugués

Este maravilloso alojamiento es el resultado de una unión, la de una madre y una hija, de un sueño común, el de María José Carvalho y Mónica McGill, que decidieron recuperar un patrimonio familiar de más de 200 años, para poder compartir lo que más amaban con los demás.



Un refugio de paz y tranquilidad, en una casa tradicional del Alentejo, que invita a pasear y descubrir los caminos que rodean la propiedad, a lo largo del río o por el campo. Un alojamiento que cuenta con 5 casas independientes de una o dos habitaciones, 1 suite deluxe y 3 suites de diseño. Villas con cocina, decoradas con gusto, con muebles contemporáneos, ideales para compartir en familia o en pareja.

Las casas están totalmente equipadas con lavadora y todos los electrodomésticos y utensilios necesarios, así como TV, reproductor de DVD y calefacción central. Todas con suelos de baldosas y ventanas con postigos interiores. Cocina completa y una parrilla y una barbacoa que puedes usar en cualquier época del año. El desayuno se sirve en la terraza con vistas al jardín del Zambujeiro y al río Mira. Precios desde 80 euros la noche con desayuno incluido y limpieza diaria.



Las casas de Monte de Zambujeiro están ubicadas en un entorno mágico, a escasos kilómetros al sur de Vilanova de Milfontes, dentro del Parque Natural do Sudoeste Alentejano y de la Costa Vicentina. En un entorno verdaderamente excepcional, con maravillosas vistas y una piscina de agua salada abierta al espectacular paisaje. Y más allá, las fantásticas playas de Vila Nova de Milfontes, unas más urbanizadas, y otras, salvajes. Solo depende de lo que tu prefieras.



Puedes disfrutar del jardín del hotel o darte un baño en la gran piscina después de explorar los alrededores en bicicleta. Y también aceptan mascotas en las casas bajo petición y por un pequeño suplemento diario. El Monte do Zambujeiro se encuentra a 10 minutos en coche de la ciudad de Vila Nova de Milfontes, al otro lado del río Mira. El Alentejo es un lugar de encuentro con la naturaleza, la paz, el paisaje y la buena gastronomía.



Durante tu estancia puedes realizar actividades como paseos a caballo, excursiones en barco, clases de surf, montar en bicicleta o darte un masaje relajante. Y en el Parque Nacional disfrutar de la vida silvestre, la observación de aves, el senderismo, la pintura y la fotografía.



Las villas que componen Monte do Zambujeiro atraen tanto a familias con niños, como a parejas que buscan una escapada romántica y tranquila, pero también a quienes aman la naturaleza, la vida en el campo y los entornos naturales y vírgenes.



Monte do Zambujeiro es uno de esos lugares mágicos y secretos en los que perderse, a aproximadamente 2 horas de los aeropuertos de Lisboa y Faro, y a 1 hora del aeropuerto de Beja, un alojamiento que no te puedes perder, un rincón precioso en Portugal.



