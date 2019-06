Probablemente uno de los muelles más famosos del mundo

Un viaje a San Francisco es siempre un viaje fabuloso. Con sus famosas atracciones, sus paisajes sorprendentes, el mar, sus calles imposibles y sus icónicos tranvías, esta ciudad es, sin duda, una de las más bellas de los Estados Unidos. La calle Lombard, Alcatraz, Union Square en el centro, Chinatown, sus parques y playas y sus animados barrios, son solo algunos de los lugares que no te puedes perder.

Pero, no puedes decir que conoces San Francisco, si no has visitado el muelle Pier 39, un popular centro comercial y un atractivo turístico construido en un muelle de la ciudad, que además este año cumple sus 39 aniversario y lo va a celebrar por todo lo alto.

Para empezar, puedes explorar los dos niveles de restaurantes, entretenimiento, tiendas y atracciones, rodeado de unas insuperables vistas de la ciudad y de la bahía de San Francisco.

Y seguir, admirando a los leones marinos que viven en el muelle desde 1990, momento en el que llegaron en manada a causa del terremoto que sacudió la ciudad en el año 1989. Ciertamente curioso que se refugiaran aquí. La vida marina que se mueve alrededor de este espacio es cuando menos curiosa. Gaviotas, nutrias marinas y pelícanos conviven con estos gigantes del mar a orillas de la ciudad.

Si accedes a Pier 39 podrás pasear bajo uno de los puentes más famosos del mundo, el Golden Gate, símbolo de San Francisco, y uno de los lugares más visitados y fotografiados. Para admirarlo desde el mar, también puedes dar un paseo en los barcos que parten desde el Pier 39 y que cruzan la Bahía. Respirar el aire fresco y vigorizante de San Francisco es uno de los alicientes de este pequeño crucero.

Y como curiosidad, y si nunca la has probado, no puedes dejar de saborear la famosa sopa de almejas «Clam Chowder». Para llevar, rica y nutritiva, o en alguno de los muchos restaurantes y puestos de comida que encontrarás en este muelle. Esta famosa sopa se sirve acompañada de pan casero y es simplemente excepcional. No te asustes, es de color blanco, como si de una crema se tratara, pero esta riquísima. Ideal incluso para aquellos que no soportan la sopa.

En Pier 39 hay también, y como no podía ser de otra manera en Estados Unidos, tiendas. Más de 110 tiendas especializadas en los que encontrarás todo tipo de productos, desde recuerdos a chuches, artículos de segunda mano, mezclas de especias personalizadas o incluso joyas artesanales, entre otros.

Pier 39 en uno de los lugares de ocio en la ciudad, un lugar para pasear y disfrutar del tiempo libre. Además siempre encontrarás espectáculos a cargo de artistas callejeros: malabaristas, magos, comediantes y bailarines presentan gratis sus espectáculos varias veces al día. Pero no solo eso, también es este espacio podrás disfrutar de algunas atracciones en familia.

Acuario de la Bahía | Aquarium of the Bay

El Acuario de la Bahía al borde del agua, con más de 20.000 criaturas marinas locales, las que se pueden encontrar bajo la superficie de la Bahía de San Francisco y en las aguas circundantes. Magowan’s Infinite Mirror Maze Challenge, un laberinto de espejos de pasillos infinitos, círculos sin fin y callejones sin salida, el laberinto más fascinante de San Francisco. DarkRide, la emoción de una montaña rusa y la emoción de un juego de láser de última generación en 7D.

Y también el Centro de Leones Marinos, una de las atracciones más populares de San Francisco. El Sea Lion Centre en PIER 39 nos permite conocer mejor a estos animales con exhibiciones interactivas, videos educativos y presentaciones fascinantes dirigidas por los naturalistas del Acuario. Puedes tocar la piel de un león marino, ver tu tamaño con respecto a ti mismo y mucho más. Una vez que conozcas todos sus secretos podrás disfrutar mejor de ellos en el muelle exterior, el lugar en el que viven.

Y por último no te pierdas las fiestas que preparan para celebrar su aniversario. Encontrarás toda la información en su web, así puedes apuntarte a sus eventos según el mes en que vayas a viajar. Más información: Pier 39

