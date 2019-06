Una piscina dentro del mar

Una piscina olímpica de 50 metros no es nada novedoso, pero si esa piscina esta situada dentro del mar, la cosa cambia. Y es que hace muchos años, unos socorristas australianos que querían mantenerse en forma también en invierno, fueron el origen de esta instalación. Y así sigue, la piscina tiene por costumbre llenarse de nadadores, incluso aunque las temperaturas no superen un dígito. Así nació Bondi Icebergs. Bondi, por la playa donde está ubicada y Icebergs porque una vez al año, los socios de este Club, están obligados a hacer largos en la piscina después de haber lanzado grandes bloques de hielo para demostrar que son realmente importante "Icebergs". Todos los domingos, entre los meses de mayo a septiembre, coincidiendo con el frio invierno austaliano, la piscina se llena de aguerridos nadadores y cuerpos musculosos en bañador. Si buscas conocer gente, Bundi Icebergs, es uno de los sitios in de Sidney, y si vas con amigos, mucho mejor. Este es un lugar para ser visto, un espacio divertido que multiplica su aforo los fines de semana. El agua en invierno esta helada así que lleva tu neopreno si quieres probar la piscina. Pero te avisamos de que si quieres hacerte socio del club, los novatos están obligados a nadar en la piscina incluso en los días de temperaturas más bajas. Es la tradición. Y solo en el caso de que practiques natación en la piscina al aire libre tres domingos de cada mes en invierno, y más de 75 veces durante un período de cinco años, solo entonces obtendrás el título de miembro de pleno derecho en este club. Así a priori parece fácil conseguirlo, pero hay que saber que la piscina, en el mismo mar, está al vaivén de las olas. Cuando el mar esta picado las olas entran directamente e inundan con agua aún más fría tus brazadas. Y aunque parezca una locura lanzarse en los días frios de invierno, la historia de este Club se remonta al año 1929, así que cuenta con una larga tradición en natación en agua helada. Esta es una instalación multiuso que incluye un restaurante, cafetería, gimnasio, yoga y masajes. También hay una fuente y ara saber como está el mar y ver el día que hace en la piscina tienes una cámara actualizada para que puedas ver las cambiantes condiciones de sus instalaciones. Cuando el mar está movido y las olas golpean con fuerza, da miedo. El Club Bondi Icebergs está situado al final de Bondi Beach, una de las playas más populares de Sidney, a 7 kilómetros al este del distrito de negocios del centro de la ciudad, la playa figura en la lista del patrimonio nacional de Australia. Bondi es una palabra aborigen que significa agua que rompe sobre las rocas o sonido del agua rompiendo en las rocas, que es exactamente lo que sucede en la piscina al aire libre del club. Bondi Beach tiene alrededor de un kilómetro de largo, con zonas de corrientes de las que es mejor alejarse y en verano está protegida por una red para tiburones. Si visitas Sidney, no dejes de acercarte a Bondi Beach y a su famoso club.