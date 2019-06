No te pierdas nada en el Orgullo Gay de Nueva York

Nueva York te invita a disfrutar de la celebración anual del Orgullo Gay 2016. Los próximos 19 al 26 junio y bajo el lema Equality Needs You (La igualdad te necesita), se celebran multitud de eventos que no te puedes perder. La lucha por la plena igualdad continua en Manhattan, y en los cinco distritos de la ciudad todo esta preparado para una de las fechas más señaladas y esperadas.



La celebración del Orgullo en Nueva York es especial, y un evento emocionante. No en vano fue en el West Village, donde nació el movimiento moderno de derechos homosexuales. La primera Marcha de la ciudad de Nueva York fue en 1970, un año después de los disturbios en Stonewall, considerados como el nacimiento del movimiento de liberación moderno LGBT. Unos disturbios espontáneos y violentos que tuvieron lugar como protesta a una redada policial en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub conocido como Stonewall Inn, que todavía existe y se puede visitar, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. En 2019, será el 50 aniversario de los disturbios, y la ciudad de Nueva York acogerá el WorldPride, siendo la primera vez que la serie de dos meses de eventos se llevará a cabo en los Estados Unidos. Pero para eso habrá que esperar. De momento en los próximos meses de junio y julio hay mucho que disfrutar.

Chelsea, Hell’s Kitchen, East Village, Williamsburg o Jackson Heights, animan a los visitantes y residentes a participar en los vibrantes eventos del Orgullo que van a tener lugar a lo largo de estos dos meses. No hay tiempo que perder. Mira si vas a poder escaparte en estas fechas, reserva tu billete de avión y busca alojamiento con antelación, te vamos a contar todo lo que han preparado.



Heritage of Pride organiza y produce muchos de los eventos anuales del Orgullo en Manhattan, incluyendo el Pride Rally, el VIP Rooftop Party, Teaze, the March, PrideFest y el Dance on the Pier. NYC Pride Rally da comienzo oficialmente al Orgullo en la ciudad. Será el 24 de junio a las siete de la tarde en el Pier 26 del Hudson River Park. El primer rally tuvo lugar un mes después de los disturbios de Stonewall en 1969 y la tradición consiste en reunir y recordar los orígenes de la celebración del orgullo cada año desde entonces. La asistencia es gratuita y abierta al público.

En The Diamond Horseshoe, uno de los clubes más nuevos y populares de Nueva York ubicado debajo del Hotel Paramount en Times Square, celebra la fiesta Fantasy, que comienza el 24 de junio a las 22 h. El tema de la fiesta de este año es el Neon, así que no olvides vestir los colores más brillantes que puedas.



VIP Rooftop Party se anuncia como la fiesta del orgullo más calurosa del año. Tiene lugar en el Hudson Terrace, uno de los lugares más exclusivos desde el que las vistas son increíbles. Es el 25 de junio, de 14 a 22 h. Nueva York a tus pies.



Teaze, antes conocida como Rapture on the River, es exclusivamente para mujeres y celebra nuevas formas de reunirse y celebrar el Orgullo. La fiesta y el baile se llevan a cabo el 25 de junio de 15h a 22h en el Pier 26 del Hudson River Park. Con djs como Samantha Ronson y Toni K. The March es el 26 de junio. La Marcha comienza en el 36th Street de Murray Hill con Fifth Avenue y finaliza en Christopher Street y Greenwich Street en West Village. Son muchos los que participan en ella. Organizaciones de todo tipo, sin ánimo de lucro, corporaciones y grupos de activistas, junto con figuras públicas que acuden a celebrar este día tan especial. Es el mayor evento de este tipo en el país y se espera que asistan más de 2 millones de personas. Inmediatamente después se celebra el PrideFest, la feria LGBT en las calles de Hudson Street, entre Abingdon Square y West 14th Street. Puestos, actos y entretenimiento en un día de diversión y celebración en nombre de la igualdad. PrideFest es gratuito y abierto al público



Y celebrando su 30 aniversario en 2016, Dance on the Pier, en el Pier 26 del Hudson River Park en Manhattan, es uno de los eventos musicales más esperados del año. Tiene lugar el 26 de junio de 14h a 22h, con djs como Ben Baker, Honey Soundsystem, Hoxton Whores y Alain Jackinsky. Además, hay muchos eventos locales que se llevan a cabo en los cinco distritos de la ciudad, como la celebración del Orgullo del Bronx la tarde del 1 de junio; el Brooklyn Pride, que además celebra este año su 20 aniversario con una marcha el 11 de junio, y el Queens Pride con un desfile y un festival el 5 de junio. También, el Harlem Pride Day, que tendrá lugar el 25 de junio en Jackie Robinson Park. Y Staten Island acoge su festival del Orgullo el 16 de julio en el histórico Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden.

