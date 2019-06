Si visitas el país y quieres seguir sus pasos, vas a poder apreciar su majestuosidad. La diosa del amor, la belleza y la sexualidad se respira en la Ruta de Afrodita.



La mitología está presente en cada una de las paradas de este recorrido tras los pasos de una diosa. No hay nada como sumergirse en su historia y aprenderlo todo sobre su nacimiento, su culto y otros muchos rituales ancestrales relacionados con su carácter sensual.



Podemos empezar por acercarnos hasta los Baños de Afrodita en el extremo noroccidental de la isla, en la Península de Akamas, un auténtico santuario natural con playas salvajes y los famosos Baños de Afrodita. Este paraje se encuentra pasado el puerto pesquero de Latsi. Un lujo de playa de aguas cristalinas y fondos espectaculares, en la que es muy recomendable practicar snorquel. En ella hay una gruta y una piscina natural rodeada de vegetación al final de un pequeño sendero. Se dice que en esta gruta es donde la diosa del amor solía bañarse. La leyenda también cuenta que aquí es donde Afrodita conoció a su amante, el guapo Adonis, cuando se detuvo para tomar agua mientras cazaba. En el momento en que bebió, se enamoró de la diosa. El sitio es realmente bellísimo.



Después hay que continuar hasta Petra Tou Romiou, el lugar en el que según la leyenda nació Afrodita de las olas y la espuma del mar. Petra Tou Romiou es una preciosa cala con formaciones rocosas, de la que emerge una roca y, dicen, que si nadas alrededor de ella, la diosa te otorgará belleza eterna. Así que no dudes en probarlo, no sea que vaya a ser verdad.



El viaje continua hacia Kouklia para ver el sofisticado santuario de Afrodita, centro absoluto de su culto en todo el mundo antiguo. Un sitio arqueológico llamado Paleopafos declarado patrimonio de la UNESCO. Hay una leyenda local que habla del rey Pigmalión que esculpió una estatua de la diosa, tan bella, que se enamoró de ella. La diosa Afrodita estaba tan conmovida que hizo la estatua de carne y Pigmalión tuvo un hijo con ella llamado Paphos, dando así nombre al lugar. Lo cierto es que era un lugar de peregrinación para los chipriotas mucho antes de la era cristiana. El sitio está abierto de 9h a 16h todos los días excepto los días festivos y hay un pequeño museo construido durante las Cruzadas. Imprescindible una parada en el Museo de Kuoklia, ubicado en el ala oeste de una mansión medieval de los Lusignán, para profundizar en esta importante figura mitológica. Una visita obligada para los amantes de la historia.



Seguiremos hacia la antigua Amathus en Limasol. El sitio arqueológico de Amathus se encuentra a 11 kilómetros al este del centro de Lemesos, uno de los reinos antiguos de la ciudad más importante de Chipre, que se remonta al 1100 antes de Cristo. Según la mitología, el sitio fue fundado por el rey Kiniras y es aquí donde Teseo abandonó el Ariadne embarazada después de la batalla con el Minotauro. Hay varios lugares de interés en el sitio Amathus como las ruinas del templo de Afrodita y una tumbas que datan de principios del período de la Edad de Hierro greco-fenicia. Aquí las excavaciones han revelado que el culto a la diosa fue muy importante.



Otra parada obligatoria de la Ruta de Afrodita es Kition, para visitar el yacimiento arqueológico principal de esta antigua ciudad. Kition era bien conocido en la antigüedad debido a su puerto, de la que muchos productos agrícolas se exportaban del Mediterráneo a Egipto y el Egeo. Por otra parte, su posición estratégica la situaba como una base naval excepcional. Excavaciones francesas han descubierto los astilleros a los pies de Pamboula Hill. En este sitio arqueológico se pueden explorar los enlaces de la antigua ciudad de Kition con la diosa Afrodita y su conexión zona con el mar.



En la zona se pueden ver hasta cinco templos y talleres de fundición de cobre, datados entre finales de siglo XIII a. C. hasta finales del siglo XI a. C. y simultáneos a la civilización micénica y se ha demostrado la existencia de un templo dedicado al culto de Astarte, el equivalente oriental de la diosa griega Afrodita, venerada aquí hasta el siglo IV a. C. En los templos de Kition Kathari se han hallado restos arqueológicos que demuestran los rituales de sacrificio en honor de la diosa de la fertilidad Astarte – Afrodita. La mayoría de estos hallazgos se encuentra en el Museo Arqueológico de Lárnaca.



Chipre, la isla de Afrodita, ofrece maravillas arqueológicas, impresionantes ciudades, bellísimas playas y un clima ideal para tus vacaciones. Más de cinco milenios de historia evocan antiguas civilizaciones. Si eres un amante de la historia y de la mitología, no dudes en viajar tras los pasos de una diosa.