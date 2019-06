5 paseos por La Habana

Viajar a La Habana es hacerlo en el tiempo además de en el espacio, es conocer un modo de ser y sentir diferente que se refleja en las piedras que dan forma a la ciudad. La Habana es su Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO, es su Malecón, sus calles, su arte, su cafés, sus sugerentes hoteles, el Capitolio, sus fábricas de puros y ron, es art decó, es su historia viva y contemporánea, son sus gentes... es una ciudad que merece una visita de al menos tres días y de la que no podrás irte sin un pedazo de arte, un puro y una botella de ron. Puedes combinar tres días en La Habana con cuatro más en las zonas de paradisíacas playas que atesora el país o dar un salto a Cancún o a la Riviera Maya mexicana y descubrir un poco de dos países en un solo viaje, Cuba y México; pero nosotros, hoy, nos quedamos en La Habana, nos echamos a las calles para descubrir esta mágica ciudad y servirte de guía en la visita a un destino que no puedes dejar de recorrer al menos una vez en la vida. Te proponemos cinco paseos por La Habana, cinco rincones de la capital cubana que encierran toda su magia y su encanto, cinco lugares que te encantará conocer pero, al margen de estas cinco visitas, hay cosas que no puedes dejar de hacer en La Habana como recorrer sus mercadillos de arte, tomar un café en la terraza del Hotel Nacional, encontrarte con las huellas de Hemingway y García Lorca, visitar una fábrica de tabaco para descubrir las manos de las mujeres trabajando la hoja de esta planta hasta convertirla en los famosos puros de la isla, o una destilería de ron, donde te sorprenderá ver como te ofrecen probarlo a modo de chupito, sin hielo ni cola, para que saborees los matices del verdadero ron cubano. La Habana conserva el encanto de su historia encerrado entre las piedras que dan forma a una ciudad caribeña, cálida y hermosa en la que el parque automovilístico cuenta tantos años en sus ruedas que pinta un cuadro de la capital que parece sacado de otros tiempos pero todo eso es algo que irás descubriendo en los 5 paseos que te proponemos...