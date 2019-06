Nos vamos a esquiar a Portugal

En verano o en invierno, la montaña más alta de Portugal es el lugar perfecto para unas vacaciones en contacto con la naturaleza. Serra da Estrela, en el centro del país y dentro del Parque Natural da Estrela, es con sus 1.993 metros en la Torre, la altura máxima del Portugal continental. En esta sierra hay varias lagunas y valles de origen glaciar. Entre las ciudades de Seia y Covilhã, cuando hace frío, se encuentra el único lugar de Portugal en el que podemos practicar esquí y snowboard, así como andar en trineo o en moto de nieve. La estación de Esquí de Serra da Estrela cuenta con diversas pistas con infraestructuras auxiliares y también pistas de nieve sintética para esquiar en cualquier época del año. Un destino de nieve que no todos conocemos pero que se ubica en una región excepcional. Y además cafetería, camping, escuela de Parapente, zona de ocio y un Parque de Aventura en un entorno fluvial, es mucho lo que hay que hacer y ver entre paisajes de increíble belleza. En esta sierra nacen algunos de los ríos más importantes de Portugal como el Mondego en Mondeguinho, el Zêzere en Covão de Ametade y el Alva en Vale do Rossim, todos lugares impresionantes. Y no nos podemos perder los valles glaciares de Loriga, Manteigas, o Covão do Urso y Covão Grande. El valle glaciar de Zêzere es el mayor valle glaciar en línea recta a través de Europa. Son 13 kilometros de colinas, cinceladas por el hielo hace 20.000 años, por donde ahora fluye el río Zêzere. Turismo termal y de montaña son sus principales alicientes. Y es un espacio natural tan especial que ha solicitado formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Parque Natural Serra da Estrela cuenta con cerca de 375 kilómetros de senderos marcados sobre el terreno, con varios niveles de dificultad, para todas las edades y todo tipo de condición física. Y otras actividades como el parapente, montar a caballo o rutas de bicicleta de montaña completan la oferta de turismo activo. Sierra de la Estrella está dividido entre seis municipios, para conocer la zona lo mejor es acercarse al Centro de Interpretación y después recorrer las aldeas historicas de Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha y Trancoso. Aldeas que han forjado la historia del país y que son únicas. Los barrios judíos o los castillos de la frontera para disfrutar de la historia y del patrimonio de Portugal. Más allá del turismo de montaña, hacer turismo cultural por esta sierra es vivir parte de la historia de Portugal y de la de Europa. También a medio camino entre Seia y la Torre se halla Sabugueiro, el pueblo habitado más alto de Portugal. Visitar la sierra de Estrela es sumergirse en un universo que auna historia y naturaleza, en una tierra de tradición y patrimonio. Una larga línea fronteriza y de turbulentas relaciones con los reinos de Castilla y León hicieron que la zona se cubriera de castillos medievales para defender la región. Castelo Rodrigo, Castelo Mendo, Sabugal, Sortelha, Trancoso, Linhares o Celorico son algunos ejemplos. Y más tarde surgieron plazas fuertes como la de Almeida. Serra da Estrela es uno de los destinos turísticos de invierno de Portugal. Esquí y mucho más, tanto, que no vas a tener más remedio que repetir.