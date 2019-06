Noche para dos en Montreal

Montreal es el próximo destino de la Fórmula 1, Antena 3 te lo trae a casa pero cabe que prefieras ir buscando vuelo y vivirlo en directo, en vivo, en el circuito... en Montreal y bien acompañado. Si así, aquí tienes el alojamiento perfecto porque, tanto si tu pareja es fan de las carreras como si no, a nadie le amarga un dulce y este hotel, sin duda, lo es. Hablamos del Loews Hotel Vogue, un hotel boutique con mucho encanto en pleno centro de Montreal y junto a su particular Milla de Oro. Encanto, lujo y sofisticación son los tres conceptos en base a los que ellos mismos se presentan y, ya con eso, podemos hacernos una idea de la magia que nos aguarda en este rincón tan deseable de Montreal; también cuentan de sí mismos que aman a los niños y a las mascotas y lo demuestran con los servicios que ofrecen bajo las opciones Loews loves kids y Loews loves pets; y, además del gimnasio al que podrás acceder en el mismo hotel, se ocuparán de organizar tu ocio en lo tocante al deporte si el tiempo de tu viaje te da para decicar una parte al golf, el tenis o incluso el ski. La gastronomía y el agua son los otros dos campos en los que Loews Hotel Vogue se plantea como un hotel de lo más apetecible: La Société Bistro, un restaurante de cocina fusión de origen francés y mix americano, tiene la culpa de los deliciosos bocados que podrás saborear y su spa y club deportivo, del tiempo que dediques a disfrutar del placer de cuidarte. Loews Hotel Vogue es un hotel de diseño amable y moderno en líneas limpias y contorneadas y tonos cálidos y sensuales en el que te resultará muy fácil acomodarte; sus habitaciones son de un detalle y de una belleza reseñable por no hablar de sus suites, de la sofisticación de su área de restauración o de lo provocador de su spa. Es, sin duda, el Fórmula 1 de los hoteles. Luego está la calle, tu carrera de Fórmula 1 y el shopping de después, la noche canadiense y una ciudad por descubrir; la guía para orientar tu visita te la llevas puesta porque ya te la hemos anticipado. Ya tienes fecha y hotel, si te apasiona la Fórmula 1, no hay excusa para no echarte al cuerpo un viaje, una escapada romántica teñida de velocidad y motor.