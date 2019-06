7 maravillas de nuestro planeta que podrían desaparecer en el futuro

Una de las características comunes de todos los viajeros es que amamos nuestro planeta. Nos maravillamos, incluso en la distancia, al contemplar todos esos lugares hermosos que nos encontramos por el camino, todas esas obras de arte creadas por la propia naturaleza o, a veces, por el hombre. Lugares que siempre aparecen en nuestra lista de viajes pendientes y obligatorios y que, si no nos damos prisa, pueden ser eliminados a la fuerza antes de lo que podrías imaginar.

Y es que el paso del tiempo en algunos casos y la propia acción del ser humano en otros están acabando con ellas. Aunque te parezca mentira, dentro de no demasiado tiempo no podremos pasear por los canales de Venecia, ni bañarnos en el mar Muerto, ni enamorarnos de la increíble fauna de Madagascar. Hemos hecho el repaso más triste que existe y hemos recopilado todas estas maravillas que podrían desaparecer en un futuro no demasiado lejano. ¡Aquí las tienes!

Venecia | Lugares que podrían desaparecer

Venecia

Esta es, quizá, una de las más conocidas. Como bien sabrás, Venecia está condenada a hundirse y, de hecho, ya lo está haciendo. Algunas estimaciones hablan de que la ciudad se perderá por completo en torno al año 2100. Una realidad que no queremos aceptar.

Mar Muerto | Lugares que podrían desaparecer

Mar Muerto

Sorprendente, pero cierto. El nivel de agua del mar Muerto no hace más que descender, lo que parece indicar que dentro de poco no quedará ni rastro de él. La principal razón por la que esto esta ocurriendo es la enorme explotación de su mayor afluente, el río Jordán.

Gran Barrera de Coral | Lugares que podrían desaparecer

Gran Barrera de Coral

Igual que en el caso anterior, sorprende saber que podemos decir adiós a la Gran Barrera de Coral. Los científicos hablan de su estado como “fase terminal”, y es que unos dos tercios de la misma están completamente dañados y son irrecuperables.

Vista del glaciar de Bossons, en el macizo del Mont Blanc, en los Alpes | EFE

Los Alpes

La capa de nieve que cubre los Alpes cada invierno podría disminuir un 30% antes del final de este siglo.

La verdadera Madagascar | Lugares que podrían desaparecer

La verdadera Madagascar

Madagascar nos cautivó a todos por su rica flora y fauna, pero hemos sido nosotros mismos los que la hemos destruido. Se calcula que en menos de 50 años, por culpa de la deforestación, no quedará nada de lo que recordábamos de ella.

Maldivas | Lugares que podrían desaparecer

Maldivas

Estas islas suponen uno de esos paraísos a los que todo el mundo quiere viajar a día de hoy. Pues bien, se calcula que para dentro de un siglo no quedará absolutamente nada de ellas, ya que se están hundiendo poco a poco.

Taj Mahal | Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh, India.

Taj Mahal (India)

Es una de las siete maravillas del mundo moderno, pero en los últimos años, el aire contaminado ha ido deteriorando poco a poco su fachada.