El mar de arena roja de Sossusvlei

El desierto de Namibia esconde uno de los paisajes más fascinantes de África. Son las dunas de Sossusvlei, un 'océano' carmesí único en el mundo. Es un paraíso para los amantes de la fotografía en plena naturaleza, máxime si se sobrevuela en un globo aerostático.

El lodge Kulala Desert es el punto de acceso más cercano a uno de los rincones más espectaculares del sur de África: las dunas de Sossusvlei, un salar en el desierto de Namibia, el más antiguo del planeta y parte del Parque Nacional de Namib-Naukluft. Allí, alimentado por el río Tsauchab, surge un paisaje único en el que la protagonista es la impresionante arena roja que las forman, resultado de miles de años de sedimentos arrastrados por el río Orange desde el vecino desierto del Kalahari. Un impresionante mar de arena que impacta por su belleza.



Desde nuestro particular refugio es posible visitar Sossusvlei cómodamente. No lleva mucho tiempo acercarse y subir a la Big Daddy, una duna de 300 metros de altura. También merece la pena la escapada hasta Deadvlei, una fantasmagórica llanura de cal con esqueletos de acacias petrificadas hace más de 500 años y que no se descomponen gracias a la falta de humedad, un paisaje estremecedor testigo del tiempo.

También es buena idea realizar una excursión hasta el cañón Sesriem, una formación fascinante, resultado de millones de años de erosión tallada por el agua. Tiene tres kilómetros de longitud y las vistas desde su cima son impresionantes. No es de extrañar que Sossusvlei sea un paraíso para los amantes de fotografía en plena naturaleza. Al amanecer y durante la puesta de sol, las dunas reflejan espectaculares colores.



El Kulala Desert Lodge es perfecto para toda la familia. Ubicado en el árido desierto, dentro de la reserva privada Kulala Wilderness, cuenta con de 23 kulalas, estancias de lona con techo de paja, con baños y terrazas en suite, todas construidas sobre una plataforma de madera para que entre en ellas la brisa fresca. No falta una gran azotea para aquellos que prefieran dormir bajo el manto de estrellas; y también hay tres tiendas de campaña con capacidad para cuatro personas.



Este alojamiento de Wilderness Safaris admite reservas con todo incluido o en régimen de media pensión. Si se opta por lo primero, se tiene acceso exclusivo a las mejores áreas de vida silvestre de África, al alojamiento, todas las comidas y bebidas, a las actividades del campamento incluyendo excursiones a Sossusvlei y Sesrium, a las unidades de juego o safaris y a los paseos por la naturaleza, la entrada al Parque y al servicio de lavandería. Los precios varían según la temporada. Desde 360 €/noche en habitación doble desde el 15 de junio y hasta el 31 de octubre.

Las zonas comunes incluyen un amplio salón con chimenea, bar, comedor, una espectacular piscina de inmersión y una terraza con vistas al cauce del río, el lugar perfecto para ver y fotografiar el paisaje desértico y contemplar las emocionantes actividades de la vida silvestre durante el día.

También se pueden hacer otras actividades como recorrer el desierto en quad, a bicicleta o a caballo, aunque estas actividades son opcionales y tienen un suplemento no incluido en el precio.



Una experiencia mágica y que no te puedes perder es un viaje en globo aerostático. Volar en silencio por encima de las magníficas dunas de arena, con un desayuno con champán que se sirve en el lugar de aterrizaje, es realmente algo fantástico. El safari en globo dura aproximadamente entre 60 y 90 minutos y ofrece una experiencia única, muy romántica si viajas en pareja.



Desde el aire podrás ver cómo la vida silvestre se ha adaptado. Avestruces, gacelas, antílopes, hienas... se han acostumbrado a un día a día con las cantidades justas de alimento. También hay murciélagos zorro, chacales de lomo negro, puerco espines, zorros y lobos.



Kulala Desert Lodge es la opción más económica de Wilderness Safaris en el área de Sossusvlei. Bordeando el Parque Namib Naukluft, el corazón del Namibia, puede presumir de magníficas vistas sobre las dunas rojas de Sossusvlei. Te sorprenderá.

Más información:

Kulala Desert Lodge

Turismo de Namibia