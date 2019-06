Kate's Lazy Desert, un alojamiento de lo más kitsch en California

Encontrar complejos turísticos, moteles y campamentos que alquilen caravanas de época es a veces complicado. Estos alojamientos son perfectos para aquellos que no pueden permitirse el lujo de poseer la suya propia. Las caravanas son ideales para una escapada de la vida por un minuto. Y ¿por qué? Por la libertad de estar en una casa con ruedas. Kate Lazy Desierto Airstream Motel tiene un puñado de preciosas casas móviles para alquilar. Del modelo de época Airstream, preciosas. Cada una de ellas magníficamente remodelada y restaurada por famosos diseñadores. Y uno de los propietarios del complejo es aún más famoso. Kate, de Kate Lazy Desert, no es otra que Kate Pierson, cantante del mítico grupo B- 52. Ella y su pareja crearon primero otro hotel en Nueva York, el Kate Lazy Meadow. Agregaron Airstreams como las encontraron. Sin embargo, después de tres inundaciones en Nueva York, fueron reubicadas en Landers, California. Así nace, Kate Lazy Desert, que se encuentra en el desierto alto de California, cerca de Joshua Tree. El desierto de Lazy ofrece una selección de seis remolques Airstream de época decorados por Maberry -Walker que creó el original " Love Shack " que apareció en el video musical de la banda en 1989. Por las noches, se puede hacer una barbacoa nocturna, mientras que las luciérnagas circundan tu fogata. Los nombres de las caravanas Airstream son Lava, Tinkerbell, Tiki, Planeta Aire, Hairstream y el Norte de Alaska para ayudarte a elegir la que desees alquilar. Una experiencia para acercarte a la naturaleza y vivir unos días muy vintage. Vistas increíbles, noches estrelladas y una mágica experiencia en el desierto. También encontrarás una charca piscina de lo más cuco. Todas disponen de cama de matrimonio, un baño y una pequeña cocina, con aire acondicionado. Son una perfecta novedad kitsch para los turistas más aventureros. La capacidad es de dos adultos por caravana. Los precios son 175 dolares por noche entre semana y 200 dólares los fines de semana. Si quieres vivir la experiencia retro-chic, estas Airstreams chocan con las lámparas de lava, peinados bouffant y recuerdos de la banda B52. Solo para adultos, los niños no son bienvenidos, en California justo en las afueras del Parque Nacional Joshua Tree. Selecciona uno de los seis remolques decorados y vive tu propio privado "Love Shack" y a disfrutar del surrealista paisaje desértico.