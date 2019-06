Ilha Grande en Agra dos Reis, Brasil

Localizada en el litoral Sur del estado de Rio de Janeiro, la gran bahía de Angra dos Reis está compuesta por 365 islas y 2 mil playas repletas de bellezas naturales. Entre todas las islas que se pueden visitar, Ilha Grande destaca por ser la más grande del archipiélago. Solo en Ilha Grande hay 86 playas. Aventureros de todo el mundo buscan los senderos, cascadas, ensenadas, ríos, lagunas, llanuras, montañas y picos diseminados en estos 193 kilómetros cuadrados. El pueblo de Villa do Abraão es el principal punto de llegada para los turistas que visitan la Isla Grande. Un lugar encantador, con clima tropical e infraestructuras para aquellos que quieran disfrutar de esta maravilla de Río de Janeiro. Aquí se encuentran la mayoría de los albergues y alojamientos, campings, casas de playa y suites de alquiler, restaurantes, contratación y punto de partida de excursiones e inmersiones, guías, senderos, tiendas y embarcaciones para transferencias. Por lo tanto, la Villa do Abraão es conocida como la Capital de la Isla Grande. El acceso solo es posible en barco, en un trayecto de 1h 30, desde la localidad de Angra dos Reis en el continente. O en transporte aéreo privado. Desde Rio de Janeiro está a 180 kilómetros. La Isla Grande es un lugar mágico, un paraíso de belleza natural. En el pasado, esta hermosa isla, fue invadida y atacada por piratas, sirvió como puerto en la ruta de esclavos, y fue se convertida en un hospital de aislamiento, también fue utilizada como cárcel, la Colonia Penal Cândido Mendes y fue escenario de muchas historias interesantes. Un pasado algo oscuro para la luz y las maravillas que nos esperan. De hecho, en 2007 la Isla Grande fue votada como una de las maravillas de Río de Janeiro y estaba en segundo lugar, perdiendo sólo ante el Pan de Azúcar. La mayor altitud es el Pico da Pedra D´Agua con 1.031 metros sobre el nivel del mar y el Pico de Papagayo con 982 metros. Hay áreas de extensa vegetación e incluso de selva muy tupida, planicies, riscos, ríos y grutas completan la maravilla de este paraje natural. La Isla se sitúa en plena Sierra Órgãos, y es el paraíso del turismo activo y de aventura. Senderismo para acceder a puntos y rincones escondidos como cascadas y playas desiertas. Todavía hay zonas vírgenes para explorar en una de las islas más bellas de Brasil. El bosque atlántico está muy cerca del mar y los rincones paradisíacos son muchos. Hay lugares solo accesibles por senderos que hay que recorrer a pie, o por barco. En la bahía de la isla Grande se encuentra una de las mayores concentraciones de barcos naufragados del mundo, de modo que es una excelente opción para la práctica del buceo. Destacan lugares como: Lage do Guriri, Ponta de Castelhanos, Ilha de Jorge Grego, Ilha dos Meros y Naufragios. La fauna marina es muy variada y en el fondo del mar hay corales, y cavernas cuyo tamaño varía de 10 a 20 metros de altura. Atención aventureros del mundo, amantes del deporte, la Isla Grande ofrece barranquismo, rappel en la cascada de la bruja, trekking, senderismo, deportes acuáticos como el remo, el esquí acuático y wekeboard, surf en la playa de Lopes Mendes y buceo de profundidad y snorkel. Los principales lugares y playas de la isla son: Provetá, Araçatiba, Plantación de banano, Ensenada Star, Sitio Forte, Playa Roja, Las Palmas, Two Rivers, Lopes Mendes, Aventurero, Matariz, Parnaioca, Caxadaço, Laguna Azul, Japariz, Long Beach, Jorge Grego Island y Laguna Verde ¿A qué estás esperando para conocer este paraíso ecológico?