Un hotel eco chic de lujo en la costa más salvaje de Portugal

El Areias Do Seixo es un hotel ecológico 5 estrellas que integra la naturaleza en su diseño. Un hotel con encanto, concebido, hasta el último detalle, con gran conciencia medioambiental y con la idea de causar el menor impacto posible. causar el menor impacto posible. El hotel utiliza energía geotérmica y energía solar, y recicla tanto como sea posible. Tanto es así, que puedes durante tu estancia, colaborar en cultivo y cuidado de su huerto ecológico o participar en alguno de sus talleres y actividades relacionados con la Cultura Ecológica, la sostenibilidad, la plantación de árboles o la reutilización de residuos orgánicos. Situado en un lugar privilegiado, a 5 minutos de la playa y de las dunas de Santa Cruz, el Areias Do Seixo Charm Hotel & Residences está a 25 minutos en coche de Óbidos y a 35 minutos en coche del aeropuerto de Lisboa. Muy cerca del Parque Natural de Sintra Cascais y de la ciudad de Sintra, Patrimonio de la Humanidad. Arquitectura a la última, con una decoración exclusiva, de lo más eco chic, dispone de 14 maravillosas habitaciones que ofrecen vistas al océano Atlántico y las dunas. Todas con chimenea o estufa de madera y terraza exterior cubierta. Confortables y cómodas, y con detalles especiales como perfumes y velas, de lo más romántico. Precios desde 396 euros la habitación doble por noche y con el desayuno incluido. Un desayuno buffet con productos orgánicos de la huerta, pan y pasteles horneados en horno de leña. El precio también da acceso al spa y extras, incluyendo aperitivos, vino de la tierra y bicicletas. Wifi gratuita en todo el establecimiento. Hay actividades programadas como música portuguesa o veladas alrededor del fuego con copas de vino. Hay guitarras disponibles para que demuestres tu talento. Lo más recomendable es ver la pizarra con la programación diaria en el vestíbulo del hotel. Camas de día y tumbonas con dosel, en la piscina infinita con vistas a los jardines, donde las uvas,el hinojo, el repollo y las judías florecen en los huertos de fruta y vegetales. El coqueto y espectacular Spa de Areias do Seixo permite disfrutar de tratamientos corporales y de belleza, sofisticados en un ambiente exclusivo. Y de un servicio completo que incluye sauna, baño de vapor y masajes. El restaurante del Areias do Seixo sirve platos gourmet elaborados con ingredientes locales frescos y naturales. Combinaciones sencillas y coloristas de frutas y hortalizas orgánicas cultivadas en el hotel y en huertos de la zona. Sabores de la tierra. Un alojamiento ideal para los amantes del ambiente hippie chic de lujo, los paseos por la playa y todo lo relacionado con la ecología. Un hotel de lo más romántico en un tramo virgen y salvaje de la costa de Portugal.