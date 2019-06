Un hotel para contemplar las estrellas

La región de Alentejo está situada en el centro sur de Portugal y comprende los distritos de Portalegre, Évora y Beja, además de la mitad de los distritos de Setúbal y Santarém. Los alcornoques y olivos, muchos de ellos supervivientes al paso del tiempo, delimitan las ciudades de casas blancas. Elvas y Évora, declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO, son dos paradas obligatorias. Y otras localidades como Santarém o Portalegre son testigos del pasado del país, al igual que las antiguas juderías como la de Castelo de Vide.

Esta región lusa, además, ha recibido la denominación de Destino Turístico Starlight, que reconoce que es una zona sin apenas contaminación lumínica y con grandes cualidades para contemplar los cielos estrellados. Cuenta con una alta media de días al año despejados, por lo que el cielo suele estar claro y permite ver con mayor facilidad todas las estrellas, constelaciones e incluso la Vía Láctea.

En el corazón de esta zona, en medio de un paisaje definido por viñas, olivares y un gran lago, se encuentra un alojamiento exclusivo y muy codiciado para todos los amantes de la naturaleza y del medio ambiente. Es el L’AND Vineyards, un resort dedicado a dos placeres: el vino y la astronomía.

El hotel L’AND Vineyards es un homenaje al paisaje mágico que puebla toda la región de Alentejo. Un oasis de tranquilidad en el que los sentidos se despiertan para saborear la delicadeza de sus viñedos y también la hermosura de un cielo que se abre ante todos los que le contemplan. Tan solo cuenta con 22 suites, todas ellas decoradas con buen gusto y grandes dosis de elegancia y está

situado a 45 minutos de Lisboa.

El hotel se integra perfectamente en el entorno y su arquitectura no rompe con la naturaleza que le rodea, promoviendo así una atmósfera íntima en la que llaman la atención la sobriedad de su lujo y la belleza natural que desprenden cada una de sus paredes. Este hotel pertenece a la cadena Small Luxury Hotels of the World, presente en 70 países, y que aglutina algunos de los hoteles de lujo de pequeño tamaño más llamativos del mundo.

Dentro de él, los amantes de la astronomía conviene que se alojen en las L’AND & Sky Suites, habitaciones con el techo abierto que permiten disfrutar del cielo de Alentejo durante toda la noche sin necesidad de salir de sus confortables camas tamaño King size. La poca polución que existe en Alentejo, hace que la labor de observación sea todo un privilegio. Son diez las suites con estas características, que permiten la apertura integral del techo de la habitación.

Además, a la hora de explorar los alrededores, la región de Alentejo ofrece multitud de posibilidades, desde deportes acuáticos como el kayac, la vela o la pesca hasta paseos en globo, jeep, degustación de los apetecibles productos locales o visitas a los encantadores pueblos y ciudades de la zona.

El L’AND Vineyard tiene un spa en el que se utiliza el vino como base para la mayor parte de sus tratamientos y también una selección de vinos elaborados en la misma finca, para degustar allí o para llevarse de recuerdo en la maleta.