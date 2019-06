La emoción de caminar sobre el mar en el sendero de los Gobbins

La Calzada del Gigante es todo un espectáculo. Forma parte de la Ruta Costera de la Calzada, un camino del que es fácil quedarse prendado, pues permite ver con nuestros propios ojos un escenario único: el que forman 40.000 columnas de basalto creadas por la erosión hace 60 millones de años. Sin embargo, esta atracción ya no se encuentra sola. Desde este verano, la ruta cuenta con una nueva gran atracción que hace aun más interesante escaparse hasta Irlanda del Norte. Se trata del Sendero de los Gobbins, un camino que permite caminar sobre el mar del Canal del Norte, el que permite al mar de Irlanda acceder al Atlántico.

Con su reciente inauguración, tras años de trabajo en la reestructuración y acondicionamiento de los antiguos senderos establecidos hace más de un siglo, el de los Gobbins se ha convertido en la ruta a explorar por los amantes del senderismo. Teniendo en cuenta que son apenas tres kilómetros, y no demasiado complicados, se convierte en la excusa perfecta para ir con toda la familia o con amigos, con la agenda cargada de planes. Y, aunque no sea un camino muy largo, eso no quiere decir que no sea intenso en vistas y experiencias, pues bordea la península de Islandmagee, a 40 minutos en coche de Belfast, atravesando pasarelas, túneles y puentes.

Llama la atención, concretamente, una pasarela que se ha creado con forma tubular, abierta y con barandilla para evitar resbalones. Y es que se encuentra sobre el agua, siendo una de las veces que, durante el sendero, estaremos directamente sobre el agua, uniendo acantilados y riscos que, difícilmente, de otro modo, podríamos sortear. Una obra de ingeniería que respeta la biodiversidad del entorno y que está pensada para ofrecer sensaciones difíciles de explicar: escuchar las olas rompiendo contra los acantilados, sentir el rocío sobre la piel, vivir en primera persona la bravura e inmensidad del Océano Atlántico y ser testigo del constante cambio de la flora y la fauna autóctona.

Además, para hacer la experiencia aún más enriquecedora se ha diseñado un centro de visitantes que ofrecerá información detallada y visitas guiadas para conocer todos los detalles de la biodiversidad de la costa.

Eso sí, recuerda que para acceder a este sendero sobre el mar es necesario reservar antes en la web oficial de The Gobbins. Gracias a ella, podremos caminar junto a un guía que nos mostrará los distintos puentes, túneles y cuevas, así como las formaciones de rocas y todos los hitos geológicos que conforman el complejo. Seguro que te quedarás fascinado por las antiguas historias de este lugar.

