El barrio más cañero de Nueva York estrena nuevas atracciones

Y es que en esta parte de Nueva York sigue vivo el espíritu de la ciudad y nacen cada día nuevos hoteles, nuevas atracciones y nuevos restaurantes que nos invitan a redescubrir Manhattan. Eso en el caso de que necesites una excusa para viajar a la ciudad que nunca duerme.

Para muchos, Midtown Manhattan es la puerta de entrada de unas vacaciones en Nueva York. Una visita a la ciudad no está completa sin ver el skyline desde los miradores ubicados en las azoteas de los edificios más famosos del Midtown.

En el momento en que pisas el vestíbulo art-decó del Empire State Building, te transportarás a los días de gloria de los primeros rascacielos de la ciudad. Y puedes disfrutar de increíbles vistas panorámicas al aire libre en la cubierta de observación del piso 86 desde las 5h 30 horas de la mañana con la nueva experiencia llamada “Sunrise Experience”, y de espectaculares vistas nocturnas hasta las 2:00 horas de la noche.

Vistas. Top of the Rock | NYC & Company. Foto: Marley White

No muy lejos el histórico Top of the Rock, en el 30 Rockefeller Plaza, probablemente las mejores vistas de la ciudad las tendrás desde este rascacielos. Solo el ascensor ya es toda una experiencia. Y desde el piso 70 verás Central Park, Midtown y Lower Manhattan. La plataforma de observación está abierta todos los días desde las 8h y hasta las 24h.

Desde Times Square, se puede caminar por la 42nd Street para descubrir lugares como Ripley’s Believe It or Not! Times Square, que celebra su décimo aniversario y donde se exhiben una gran variedad de objetos extraños y únicos como la bola del descenso de Nochevieja, del año 2007. Y cerca el Museo de Cera, el Madame Tussauds New York que ha estrenado hace poco una cabeza interactiva de King Kong de más de 5 metros de altura.

En Midtown Manhattan hay muchas opciones de entretenimiento. Desde las famosas Rockettes y los conciertos en el icónico Radio City Music Hall, a los partidos de los New York Knicks y los New York Rangers en el Madison Square Garden, o la pista de baloncesto más famosa del mundo, solo hay que decidirse.

Y en el corazón de Times Square, además de los grandes musicales de Broadway y de los mejores teatros del mundo, encontrarás también el PlayStation Theater uno de los lugares en los que podrás disfrutar de los mejores conciertos de bandas de rock y otros shows en directo. Broadway estrena este año nuevos musicales como Miss Saigon, Hello Dolly, Charlie and the Chocolate Factory y Anastasia. Y si lo tuyo es la música clásica, el Carnegie Hall, es un punto de referencia en Midtown. Por aquí han pasado algunos de los mejores artistas musicales del mundo, incluyendo Piotr Ilyich Tchaikovsky, Gustav Mahler o Judy Garland.

Central Park | NYC & Company. Foto: Christopher Postlewaite

Muchos programas de televisión se graban en Midtown y ofrecen entradas gratuitas, programas como The Late Show with Stephen Colbert en el Ed Sullivan Theater, así como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers en el 30 Rockefeller Plaza. ¿Te imaginas visitar Nueva York y encima salir por la tele? Todo es posible aquí.

También vamos a tener tiempo para el shopping. Y es que en esta zona de la ciudad encontrarás los mejores escaparates y lo último de lo último en moda. La Quinta Avenida, es el centro del shopping de las marcas de lujo como Tiffany & Co., Bergdorf Goodman, Gucci, Saks Fifth Avenue, Tommy Hilfiger, el nuevo Coach House y el renovado Cartier Fifth Avenue Mansion.

Para tiendas extravagantes y marcas de diseño acércate a Madison Avenue, a las tiendas Barneys New York, así como Tory Burch, Calvin Klein, Emporio Armani, la nueva tienda de Brioni y mucho más. Y diamantes y joyas en el Diamond District en Midtown, en la 47th Street entre la Quinta Avenida y la Sexta Avenida, donde encontrar una amplia variedad de estilos de joyería y productos relacionados. .

Justo al lado de la 59th Street en la entrada de Central Park, en el Centro Comercial at Columbus Circle, hay más 50 tiendas y boutiques, así como restaurantes con estrellas Michelin. Tiendas que son parte del Time Warner Center, que incluye el lujoso hotel Mandarin Oriental New York y Jazz at Lincoln Center. Y un secreto, en la planta baja un supermercado impresionante, y en la planta de arriba el restaurante Landmarc, ideal para visitar con niños.

No dejes de pasar por Grand Central Terminal un lugar icónico de la ciudad por el que pasan miles de personas a diario. Su arquitectura impresiona y es un lugar ideal para tomar algo e incluso descubrir tiendas y joyas ocultas. Aquí estan la tienda de Apple Store y el New York Transit Museum Gallery Annex & Store.

Y visita también St. Patrick’s Cathedral, la iglesia católica romana más grande de estilo neo-gótico del país. Ubicada en la Quinta Avenida, por su arquitectura y sus preciosas vidrieras es una parada obligatoria.

Para descansar un poco ve a Bryant Park en la 42nd Street. Un parque abierto todo el año, o por supuesto, al famoso Central Park, que comienza en la 59th Street y llega hasta la 110th Street en Harlem.

Y en breve, nuevas atracciones llegan a Midtown Manhattan Gulliver's Gate, un mundo interactivo en miniatura en Times Square, en la 44th Street entre la Séptima Avenida y Octava Avenida. Una atracción que cuenta con más de 300 edificios en miniatura y réplicas impresas en 3D de algunas de las ciudades más grandes del mundo, incluyendo la ciudad de Nueva York

En julio, el Opry City Stage, una muestra de la cultura sureña de Nashville y del famoso Grand Ole Opry, entre las calles West 48th y 49th, que contará con un restaurante, bar, sala de escucha y actuaciones musicales en directo.

Y en noviembre la NFL Experience Times Square para acercarnos al mundo del fútbol o el National Geographic ENCOUNTER: Ocean Odyssey que nos transportará a las profundidades del Océano Pacífico, donde podremos interactuar con fauna marina virtual combinada con nuevas tecnologías en lo que va a ser una experiencia innovadora. En West 43rd Street entre Broadway y la Octava Avenida.

¿Necesitas más excusas para viajar a Nueva York?

