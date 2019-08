Egipto es uno de los destinos más admirados del mundo y, aun a pesar de ser un país que ha sido duramente castigado por el terrorismo en más momentos de su historia de los que nos gustaría y de que el turismo ha estado, también en demasiadas ocasiones, en el punto de mira de grupos radicales para los que los turistas occidentales no son bien recibidos en su país, se mantiene como uno de los destinos favoritos para un gran número de viajeros.

Pero no siempre es buen momento para visitar Egipto y no nos referimos ahora a asuntos relativos a la seguridad sino al clima, es tan extremo en este país africano que visitarlo, por ejemplo, en pleno mes de julio o agosto se puede convertir en un calvario en toda regla debido a las altísimas temperaturas, te verás obligado además a hacer horarios imposibles como salir a las calles (y al Valle de los Reyes…) casi de madrugada y recogerte mucho antes de que lo haga el sol para no morirte de calor. Por eso se recomienda siempre visitar Egipto en otoño o primavera que en pleno verano.

Crucero por el Nilo | Egypt.travel (Autoridad Oficial de Turismo de Egipto)

Así las cosas, si eres de los que se muere por descubrir personalmente los vestigios de la civilización egipcia ¿por qué no hacerlo este mismo otoño? nosotros te recomendamos el modo más romántico de hacerlo: recorriendo el Nilo en un crucero ¿te imaginas recorrer el Valle del Nilo navegando rodeado de dunas doradas y de los monumentos más emblemáticos del Antiguo Egipto como es Abu Simbel?.

Te levantarás de buena mañana para disfrutar de un rico desayuno egipcio a bordo y darte un chapuzón en la piscina del barco deleitándote con el paisaje que te rodea y descubriendo la verdadera vida del Nilo, una vida que incluye a los pescadores locales o a los búfalos de agua; no tendrás que preocuparte por las visitas turísticas a los lugares más emblemáticos del Antiguo Egipto porque estarán organizadas y no tendrás más que protegerte del sol vistiendo tejidos ligeros y cubriéndote la cabeza para vivir el que es, sin duda, uno de los viajes más espectaculares del mundo.

No puedes negarte un crucero tan histórico y romántico como éste y, si navegar tantos días no te seduce, regálate al menos un pequeño viaje por el Niño en tu viaje a Egipto, algo así como un crucero corto en faluca en Asuán, Luxor o El Cairo.

Más información en egypt.travel (Autoridad Oficial de Turismo de Egipto)