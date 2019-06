En Corona como un neoyorquino

Corona es un barrio del distrito de Queens situado a lo largo de la línea 7 de metro y uno de esos rincones llenos de sorpresas que esconde una de las ciudades más fascinantes del mundo. Es de los más vibrantes, con residentes de todas partes del mundo, y con una historia fascinante. Y es que aquí han vivido personajes de la talla de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie y Malcolm X.

Multicultural y lleno de vida, en Corona hay una amplia gama de restaurantes interesantes y de espacios verdes como el Flushing Meadows Corona Park, que cuenta con una de las mejores instalaciones recreativas públicas de la ciudad, con una piscina de tamaño olímpico y una pista de hielo.

Hoy viajamos a Nueva York. Y vamos a compartir con vosotros algunos de los lugares que los neoyorquinos frecuentan en su día a día, y en sus ratos de ocio. Así que coge el tren 7, porque hay mucho que explorar. En pareja, solo, pero también con toda la familia. Lugares y planes para todos en Corona.

El Zoológico de Queens es el hogar de pumas, loros, osos andinos, bisontes, lobos marinos y mucho más. El aviario, está ubicado en una cúpula geodésica diseñada para la Feria Mundial de 1964, y en la granja del zoológico los más pequeños van a tener la oportunidad de alimentar a los animales domésticos, ovejas, cabras, pollos y llamas esperan sus raciones. Un plan estupendo para toda la familia.

A pocos pasos, el New York Hall of Science es un centro de ciencia y tecnología donde todos podéis disfrutar de las más innovadoras exhibiciones interactivas. Construido también para la Exposición Universal de 1964. explora las maravillas de los viajes espaciales y alberga dos cohetes espaciales donados por la NASA. En el exterior, hay una enorme zona de juegos.

El Queens Museum, recientemente renovado, expone una amplia colección de arte, además de una enorme maqueta de la ciudad de Nueva York, un modelo a escala de los cinco distritos realizada por Robert Moses y que representa todos los edificios construidos antes de 1992 El Museo de Queens también alberga una impresionante colección de vidrio de Tiffany, que incluye ventanas y lámparas.

Y si lo tuyo es el jazz, Louis Armstrong House Museum, aquí vas a disfrutar como nuca, porque este es el lugar donde la leyenda del jazz y su esposa vivieron durante casi 30 años. Descubre los logros públicos de Louis Armstrong y sus contribuciones al mundo del jazz en este curioso museo. La colección del museo incluye grabaciones caseras de carrete a carrete, fotografías, cartas y manuscritos, y el propio instrumental de Armstrong. La casa también tiene pinturas de la pareja, obras de arte y, en la parte de atrás, un jardín de inspiración japonesa. Hay visitas guiadas que comienzan cada hora todos los días excepto los lunes. Y aunque cierra los días festivos, el 4 de julio en honor del cumpleaños de Armstrong.



Y entre museo y museo, si quieres comer o cenar, te recomendamos pasarte por Leo's Latticini, también conocido como "Mama's", un restaurante con solera famosos por sus dueños además de por sus deliciosos sándwiches, pasta fresca y queso mozzarella hecho a mano. Si prefieres cocina mexicana nada mejor que la Tortilleria Nixtamal, auténtica comida con tortillas hechas a diario. La mejor comida cubana el Rincón Criollo, un restaurante familiar que sirve platos tradicionales de La Habana. Empanadas Café sirve diferentes empanadas con más de 20 rellenos diferentes. Y una visita a Corona no seria una visita completa sin disfrutar de un postre en una panadería colombiana llamada El Hornero Bakery. Pero si te gustan los helados no te puedes perder los que venden en Lemon Ice King of Corona, helados italianos elaborados a base de fruta de más de 40 sabores.



Uno de los parques más grandes de Nueva York es el Flushing Meadows Corona Park, que fue escenario de las ferias Universales de 1939 y 1964. Un gran lugar para empezar a explorarlo es el Unisphere, el famoso globo de 12 pisos que fue el icono de la Feria Mundial de 1964 y que se ha convertido desde entonces en un emblema de la ciudad. En el parque encontrarás también el Meadow Lake, el lago más grande de la ciudad de Nueva York, donde se puede pescar o alquilar una bicicleta, un bote a pedales o un kayak. El Queens Botanical Garden situado en el extremo oriental del parque, es uno de los lugares favoritos de los neoyorquinos con sus bosques, humedales, prados y jardines.



Y también en Corona se encuentra el USTA Billie Jean King National Tennis Center famoso por acoger los campeonatos de tenis US Open cada verano. Si eres un aficionado de este deporte, puedes alquilar las pistas para jugar un partido.



Nueva York es una ciudad fascinante, si es la primera vez que la visitas te sorprenderá, pero si ya la conoces, seguro que por Corona todavía no has pasado y como ves hay mucho que hacer allí.

Más información:

Corona. NYC