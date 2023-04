Comidas sorprendentes, comidas peligrosas, comidas únicas… ¿Te atreverías a probarlas?

La gastronomía tradicional es una parte fundamental de la cultura de un país, dice mucho de él y de su idiosincrasia. Probar platos diferentes a los habituales puede ser una experiencia sorprendente y emocionante a partes iguales. Hoy vamos a conocer platos típicos de algunos países que no están hechos para todos los paladares; considerados delicatessen para algunos, para otros no dejan de ser repulsivos e incluso peligrosos. ¿Te atreverías a probarlos?

Balut. (Filipinas)

Uno de los platos más sorprendentes de Filipinas es el balut. Advertimos de que no es un plato para todos los gustos. Se trata de un huevo fertilizado de pato que se cocina y come cuando el patito comienza a desarrollarse dentro. Puede parecer una idea muy repugnante para nosotros, pero en el país está considerado como uno de los platos más populares y una fuente excepcional de proteínas y energía.

Huitlacoche | Imagen de Wotancito en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Huitlacoche. (México)

Es originario de la cocina mexicana, en la que existe una cultura ancestral del cultivo del maíz, y se le considera un auténtico manjar. Realmente es un hongo que crece en las mazorcas y que se utiliza en platos tradicionales muy diferentes: quesadillas, cebollas salteadas y tomates y acompañado de salsa picante. También se consume en tortillas, ya que el huevo rebaja un poco su sabor terroso. En muchos países productores de maíz este hongo se considera una plaga, sin embargo en México es considerado una delicatessen o comida de los dioses.

Huevo centenario | Imagen de De Kowloneese en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Huevo centenario. (China)

Este plato se considera una delicia que se elabora conservando un huevo de pato, gallina o codorniz en cal viva y cenizas durante varias semanas, e incluso meses. A medida que va pasando el tiempo la yema se va volviendo de color marrón verdoso y su olor recuerda al de los quesos fuertes. Cuando se muerde su textura es gelatinosa, y se sirve, generalmente, como aperitivo. Si te gustan los sabores muy intensos y las texturas diferentes, el huevo milenario es tu plato.

Pez fugu | Pixabay

Pez fugu. (Japón)

Este es un plato para valientes; se puede considerar la ruleta rusa de la gastronomía. El fugu es el pez globo, es un pez venenoso que sólo puede ser preparado por chefs con una licencia especial. Es muy peligroso si no se cocina adecuadamente y, pese a ello, es considerado una delicia tradicional. La preparación de este pescado está estrictamente controlada por la ley en Japón, y solo chefs que han pasado un riguroso entrenamiento lo pueden cocinar. Allí consideran que el hígado del pez globo es la parte más sabrosa, pero como es también la más peligrosa, se prohibió servirlo en 1984 en los restaurantes nipones. ¿Te atreves a sentir la emoción intensa de un envenenamiento por probar una delicatessen? Si eres de los valientes, un bocado de fugu te proporcionará todas las emociones.

Lamprea | Imagen de the Ogre en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Lamprea. Arbo (Pontevedra)

La lamprea no es un pez muy hermoso, más bien parece un monstruo marino y se cocina en su propia sangre -así se potencia todo su sabor-. Es un animal prehistórico al que se le suponen 400 millones de años de antigüedad y que no ha sufrido evolución. Es un pez agnato, es decir, que no tiene mandíbula; tampoco tiene huesos ni espinas. Se le puede considerar el pez más antiguo del mundo; vive en el mar pero se reproduce en el río, y es aquí cuando se aprovecha para pescarlo.

La temporada de lamprea en el Miño comienza en enero y termina a finales de mayo; aún estás a tiempo de probarlo. En el municipio de Arbo se hace desde 1965 la “Fiesta de homenaje a la lamprea”, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Todo lo que este pescado tiene de “feo” lo tiene de sabroso. Dicen los entendidos que no hay manjar más exquisito.

Un viaje por comidas diferentes a lo largo del mundo. La grandeza que tienen algunos bocados que en unos sitios se consideran repugnantes y, sin embargo, en otros son auténticas delicias muy apreciadas. Sé valiente y vive intensamente la cultura de otros países atreviéndote a probar sus platos.