5 ciudades europeas para vivir San Valentín

Llevamos escuchándolo toda la vida: París es la ciudad del amor. Quizás por sus luces, por el romántico río Sena, por sus calles en las que puedes encontrar por sorpresa a alguien cantando La Vie en Rose o simplemente porque lo hemos visto en las películas desde hace décadas. París tiene algo que enamora y cada año atrae a millones de visitantes en busca de una ciudad inolvidable. Pero hay amor más allá de París y hay decenas de escapadas que se pueden planear para celebrar fechas especiales como, por ejemplo, San Valentín. En realidad dicen que lo que verdaderamente importa es la compañía, aunque el destino puede ayudar un poco a que el viaje se convierta en una experiencia inolvidable. No solo París ofrece atractivos a los enamorados, sino que hay otras alternativas para exprimir el fin de semana del 14 de febrero y marcarlo en rojo en el calendario. El destino depende de lo lejos que quieras viajar y del presupuesto con el que cuentas, nosotros te sugerimos algunas ciudades que te cautivarán y te robarán el corazón (si no lo ha hecho ya tu pareja, claro). Son ciudades que invitan a pasear sin prisa y sin el reloj en la muñeca, a cenar a la luz de las velas de un restaurante que te han recomendado, a escuchar tocar en una esquina esa canción que se convertirá en la banda sonora del viaje, a confesiones y conversaciones interminables. Y, por supuesto, abrazos, besos, palabras bonitas y algún que otro regalo. El encanto italiano de Verona es incomparable, y es que nadie le puede quitar el trono a la ciudad que fue el escenario de la historia de amor más famosa de todos los tiempos, la de Romeo y Julieta. O quizás prefieras viajar a Portugal, Bélgica o Polonia. ¡Tú decides! Nosotros te proponemos algunos destinos que han sido testigos de grandes historias de amor. Verona. Su nombre ya indica que cualquier visita a esta ciudad italiana será inolvidable. Shakespeare, enamorado de Verona, la utilizó de escenario para una de las historias de amor más emblemáticas de la historia, la de Romeo y Julieta. Con motivo de San Valentín, además, en la ciudad se celebra un mercadillo de artesanías con forma de corazón que se encuentra en la Piazza dei Signori. En él seguro que encontrarás el regalo perfecto si es que aún no tienes elegido el tuyo. Podréis visitar la Torre de Lamberti, la tumba de Julieta y la casa de Julieta, además de dejarte caer por los rincones más románticos de la ciudad e incluso escribir tu nombre en un candado. Coimbra. En la localidad portuguesa de Coimbra también tuvo lugar una gran historia de amor. La doncella gallega Inés de Castro y el infante Pedro de Portugal se enamoraron locamente en medio de las luchas de poder que tuvieron lugar entre los dos reinos. Ambos ascendieron finalmente al trono pero lamentablemente Inés de Castro fue reconocida como reina cuando falleció. Pero la parte trágica es que fue Alfonso IV, el padre de Pedro de Portugal, el que ordenó su muerte. Merece la pena visitar los lugares en los que tuvo lugar el romance de la pareja como por ejemplo la Fonte dos Amores, situada en los jardines Quinta das Lágrimas –el lugar en el que los amantes se hacían sus confesiones y declaraciones de amor- o también el monasterio de Alcobaça, en cuyo interior Pedro de Portugal ordenó construir un mausoleo para la misma Inés. Coímbra es una ciudad repleta de encanto y en cuyas calles aún se escuchan los ecos de un amor prohibido. Brujas. No te dejes engañar por su nombre porque Brujas es una ciudad tremendamente romántica. Es famosa por la extensa red de canales que cruza toda la ciudad, el agua le otorga un encanto especial que no deja indiferente a ninguno de sus visitantes, quienes inevitablemente se sumergen en su estilo medieval y se trasladan a otra época. El centro histórico de brujas ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, un título muy merecido ya que pasear por él es todo un lujo. Te fotografiarás en todos los rincones y calles, en los que pasearás de la mano y disfrutarás de tu amor. Además, entre paseo y paseo, puedes descansar probando alguno de sus exquisitos chocolates. ¿Se te ocurre una mejor forma de celebrar el día de San Valentín que con unos bombones belgas? Salzburgo. Su banda sonora está clara: Salzburgo es la máxima expresión de la música clásica y eso no hay quien lo dude. Y toda historia de amor que se precie tiene tras de sí una bonita sonata o ópera. Salzburgo es una de las ciudades más románticas de Austria, y está situada justo en el corazón del país. Entre Salzburgo y Viena se encuentra la ruta romántica austriaca uno de los recorridos más recomendados de la zona y que, además, es perfecto para llevar a cabo coincidiendo con la fecha de San Valentín. Pero más allá de la ruta, en la que se pueden ver pueblecitos de pequeño tamaño, castillos, bosques y lagos, Salzburgo ofrece muchos atractivos históricos y culturales de enorme belleza. Su casco antiguo, de estilo barroco, y la orilla del río Salzach son dos puntos obligatorios, además del Palacio de Mirabell. Cracovia. Son muchos los que afirman que el casco antiguo de Cracovia es una de las zonas más bellas de Europa. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y su valor histórico es incalculable, además de su fotogenia. Está conservado casi a la perfección, lo que hace que al pasear por él uno sea capaz de trasladarse a épocas pasadas con facilidad. Cracovia es la ciudad perfecta para cualquier pareja de enamorados y también el destino ideal para aquellos que no quieran hacer un viaje excesivamente caro. En la escapada no dejes de pasear por la orilla del río Vístula, de deleitarte contemplando las vistas desde el montículo Kosciuszko, visitar la torre de la basílica de Santa María o el castillo de Wawel, además del barrio judío de Kazimierz, lleno de cafés y tiendas bohemias.