Cinco destinos florales para recibir la primavera

La primavera es tiempo de campo porque es éste luce en todo su esplendor, y más en primaveras como la que está a punto de llegar, tras un invierno húmedo; se inicia el deshielo, los ríos fluyen alegres y caudalosos en dirección al mar regando campos y envolviéndolos en su humedad; la naturaleza se altera y las flores se abren mirando al sol y sacando a relucir sus colores más brillantes. Esto es así en todas las primaveras y en todos los lugares, hacia final de marzo cambiamos de estación y se inicia la cuenta atrás hacia las floraciones más bellas; de entre las más bellas, cabe destacar la de los cerezos en el Valle del Jerte, en Tokio o en Washington; también son hermosos los campos de lavanda de la Provenza francesa y deslumbrantes los de tulipanes en Holanda. El mundo se tiñe en flores y gana vida y color y no, no es lo mismo saberlo o verlo en una o mil imágenes que vivirlo porque los colores no son igual y los aromas cobran un protagonismo absoluto que hará imborrable el recuerdo de un viaje tan de primavera y tan floral. Cinco floraciones, cinco destinos: Amsterdam, Tokio, Washington, el Valle del Jerte y Grasse, la cuna de la perfumería en la Provenza francesa ¿dónde irás a recibir la primavera?