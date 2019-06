La Cerámica más grande del mundo

El arquitecto colombiano Octavio Mendoza ha modelado, literalmente, su casa cerca de la ciudad de Villa de Leyva, en Colombia, y no es sorprendente que se llame "la mayor casa de cerámica del mundo". La Casa Terracota fue construida totalmente a mano con arcilla, y luego horneada por partes. Debido a su inusual forma y a los materiales utilizados en su construcción, los habitantes locales a menudo la llaman "La casa de los Picapiedra." Y es que por fuera tiene la apariencia de una especie de casa troglodita de campo. La vivienda se encuentra ubicada en plena campiña, en Boyaca, desde donde se puede disfrutar de las vistas de las montañas. En el interior, los espacios son bastante inusuales. Aunque hay distinción entre las distintas estancias no hay esquinas y el espacio fluye. En gran parte, los muebles también están hechos de arcilla. Y dispone de paneles solares en el techo, así que tecnológicamente, también está equipada. La cocina es completamente funcional con utensilios de barro. Las jarras son de vidrio reciclado, y para la iluminaciónse ha utilizado chatarra reciclada. Su arquitecto, activista medioambiental, ideó esta construcción para mostrar al mundo que es posible construir hogares para todos. Una casa como ésta pueden dar hogar a los sin techo. Viviendas en las que se han utilizado recursos naturales al alcance de todos. Pero también es una manera de que todos tomemos conciencia de los daño que las construcciones modernas generan en el medio ambiente. Hermosa y diferente si que es. Con dibujos y elementos precolombinos, rústica y muy sencilla. Realmente espectacular. En total 400 toneladas de arcilla, horneada por estancias y con un horno ideado ad hoc por el propio arquitecto y sin planos preconcebidos. Una auténtica obra de arte convertida en vivienda. La Casa Terracota es la pieza de cerámica más grande del mundo. Casa Terracota abre al público todos los días de la semana en horario de 9h a 18h, y para conservar el espacio y combatir el deterioro cobra una pequeña entrada de admisión. Te contarán cómo se creó. Una curiosidad arquitectónica en una preciosa Villa colonial colombiana, Villa de Leyva. Una casa de cerámica que evoca la unión del hombre con la naturaleza que lo rodea. No dejes de visitarla.