Cenar 5 metros bajo el mar en las Maldivas

Cenar bajo las estrellas? No, aquí la hora de la cena es diferente, la cena es bajo el mar. Ithaa Undersea Restaurant, es un original establecimiento en las Islas Maldivas, que sirve excelente gastronomía bajo aguas azules y exuberante vida marina a todo color. Calificado como el restaurante más hermoso del mundo por el New York Daily News en 2014, en Ithaa te sientas cinco metros por debajo de la superficie del mar. Un restaurante único y original que ofrece vistas panorámicas de 180 grados de los vibrantes jardines de coral que lo rodean. No se puede negar que la experiencia es increíble. Ithaa, que significa "madre de la perla" en el idioma de las Maldivas de Dihevi, esta especializado en cocina europea contemporánea, y en una cocina de fusión de Maldivas contemporánea con influencias occidentales y asiáticas. Con un menú fijo para las cena de seis platos. Por las noches, solo para adultos con exquisiteces como el caviar, mientras que el menú del almuerzo de cuatro platos ofrece una comida más ligera y admite también comensales infantiles. También abren para servir cócteles a media mañana y se puede reservar de forma privada para el desayuno, bodas u otras ocasiones especiales. El primer restaurante del mundo para compartir tus veladas con bellos peces tropicales. Un estructura predominantemente acrílica, con paredes de cristal que simulan un acuario y con capacidad para 14 comensales, un techo transparente, y una escalera de caracol que conduce a las profundidades marinas desde un pabellón con techo de paja en el extremo de un embarcadero. El edificio, cuenta con un techo curvo como un túnel, visto desde arriba. Diseñado por el Centro Nacional de Ciencia Lumpur Kuala, el edificio se califica como el mayor túnel acuario del mundo. El restaurante de lujo fue diseñado por MJ Murphy Ltd de Nueva Zelanda, y abrió en abril de 2005. Forma parte del complejo de Conrad Maldives Rangali Island en la isla privada de Rangali, que ha sido elegido en dos ocasiones como el mejor hotel del mundo. Sin duda, un marco incomparable para este original restaurante. Saborea la deliciosa cocina europea contemporánea a 5 metros bajo el nivel del mar en Ithaa Undersea Restaurant, el primer restaurante submarino de cristal del mundo, una experiencia única e inolvidable. De estilo contemporáneo, moderno y de lujo el Conrad Maldives Rangali Island en un destino exclusivo para los amantes del paraíso y ahora con la posibilidad de disfrutar de una velada en el primer restaurante submarino del mundo. Un consejo, conviene reservar.