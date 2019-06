El Carnaval de Ponce, el más antiguo de Puerto Rico

Comienza el carnaval y el mundo entero se llena de color, estalla en celebraciones y sale a las calles para festejar, bailar, disfrazarse y pasar unos días a un ritmo desenfrenado. En cada continente el Carnaval se vive de una manera distinta, lo que sí que es cierto es que suele coincidir en varios puntos. En primer lugar, es un momento de fiesta, en el que la felicidad es la verdadera protagonista y, por otro lado, unos días de tradiciones en las que se sacan a la luz las costumbres más ancestrales que caracterizan a cada pueblo. El Carnaval de Ponce es el más antiguo de Puerto Rico y se celebra cada año durante estas fechas en la región de Ponce, situada al sur de la isla. Este año, en 2015 celebra su 157 edición, por lo que los años la atestiguan como la celebración del carnaval más antigua de todo Puerto Rico. La fiesta ya ha arrancado el día 11 de febrero y continuará hasta que llegue a su fin el martes día 17 de febrero. Lo más característico de este carnaval son, sin duda alguna, los llamados vejigantes. Aunque aquellos que no estén directamente relacionados con la zona no sabrán a qué se refiere este término. Pues bien, los vejigantes son enmascarados que llevan encima vejigas de animales pintadas de colores lo más llamativos y brillantes posibles. Las personas que se disfrazan de este modo desfilan por las calles de la ciudad asustando y empujando sutilmente a todos los que se quedan asombrados al contemplarlos. Mientras ellos hacen de las suyas, toda la población de la región y también los visitantes que se acercan a la isla para pasar estos días tan especiales, salen a las calles a ritmo de bailes típicos puertorriqueños como por ejemplo la Bomba o la Plena. En cada rincón y esquina de Ponce se pueden encontrar puestos de comida tradicional y también bebida. Y por supuesto, las celebraciones no llegan a su fin hasta que el Carnaval se culmina con el esperado Entierro de la Sardina. Durante toda la semana el municipio se transforma y es imposible pasear por sus calles de una manera rutinaria, ya que todo Ponce es una gran fiesta. El primer día se celebra un festival de máscaras en la Plaza Mayor, el segundo tiene lugar la entrada del Rey Momo en la ciudad, el viernes 13 se organiza el Festival Carnavalesco, el sábado se corona a la reina del Carnaval, el domingo toda la localidad participa en un multitudinario desfile y, tras el baile de Carnaval del lunes día 16 de febrero, el martes 17 se pone fin a los festejos con el Entierro de la Sardina. Lo interesante de vivir en primera persona este carnaval, es que además es uno de los más antiguos de la región del Caribe. El municipio de Ponce se fundó en 1692 y en 1848 se le declaró villa, mientras que no fue hasta 1877 cuando se le concedió el título de ciudad. Título que por cierto dispuso el rey de España Alfonso XIII. De hecho, el nombre de esta ciudad, proviene de Don Juan Ponce de León, conquistador y el que fuera primer gobernador de la isla de Puerto Rico. Si quieres vivir una experiencia única, todavía estás a tiempo de hacerlo, ¡haz las maletas y coge un avión con destino Puerto Rico! Llegarás a Ponce y su Carnaval te contagiará el alma.