Calakmul, el templo maya más desconocido de México

La inmensa selva de Campeche, uno de los Estados del sur de México, es una Reserva de la Biosfera que sirve, además, de frontera natural con Guatemala. Allí, en medio de una espesura impresionante, se eleva el templo de Calakmul, una de las ruinas mayas de más difícil acceso y, por tanto, de las más desconocidas, que no tiene nada que ver, en cuanto a turismo, con las de Txitxen Itzá, completamente habilitadas para las visitas. De hecho, de Calakmul se destaca que se encuentra realmente en un océano verde, el que forman las altísimas copas de los árboles y que solo permiten ver a lo lejos el remate de los dos templos principales del complejo. Es la misma situación que había en la Riviera Maya antes de que se despejara la zona para investigar mejor las prospecciones arqueológicas, por lo que quién sabe si aquí también, en un futuro, se retirará parte de la arboleda. Sólo se conoce un 5 % aproximadamente de los 70 km² que componían la ciudad y llegar hoy a ella es complicado, ya que hay que conducir casi dos horas por una pista de tierra tras haber pasado ya varias horas en la carretera general desde Campeche ciudad. Resulta difícil imaginar cómo fue posible que el botánico Cyrus Longworth Lundell la descubriera en 1931 con lo escondida que está. Allí, a sus pies, una caseta hace las veces de centro de turistas. Dentro, los guías esperan a los pocos que llegan cada día, y que deben contar con sus servicios para poder entrar y conocer el complejo de este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad. Especialmente la llamada Estructura I, la pirámide a la que se puede subir, pero a cambio de una buena escalada escalón a escalón. La vista desde la cima merece la pena, sin duda. Pero Calakmul no es solo historia. La región alberga 86 especies de mamíferos (jaguar, puma, ocelote, tigrillo, jaguar, oso hormiguero, mono araña, mono aullador, tapir, entre otros), 282 de aves, 50 de reptiles, 400 tipos de mariposas, hormigas gigantes y 73 tipos de orquídeas silvestres. Como para no emocionar a un naturalista...