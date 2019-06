Boston, también para niños

Pero además de historia y revolución, la ciudad es atractiva, sofisticada y con un ambiente único gracias a su universidad. En la conocida, también, como la ciudad de los senderos, podemos empezar dando un paseo por el Freedom Trail, el sendero de la libertad, una línea de ladrillos rojos que recorre lo más emblemático de la metrópolis.

Boston ofrece espacios verdes, edificios históricos, museos, tiendas y restaurantes, pero también miles de planes divertidos para toda la familia.

Children's Museum, el Museo de los Niños es muy divertido. Bajo la premisa de que el juego es una actividad fundamental para que los niños conozcan e interactúen con su mundo, hay exhibiciones y programas especiales para los más pequeños de la casa. Un edifico innovador, atractivo y con experiencias interactivas para los más pequeños y las familias, y para adultos de hasta 100 años de edad. Con "Hands-on", la primera exposición del mundo diseñada específicamente para los muy peques , “Burbujas y canalizaciones” una experiencia pionera para ver todo los que se puede hacer con burbujas y un acercamiento a la ciencia, y una rompedora exposición sobre las culturas del mundo.

Un Museo estupendo en el que aprenderán tocando, jugando y experimentando, ciencia, cultura, artes, alfabetización, salud, medio ambiente y mucho más. Un plan divertido y un espacio del que no van a querer salir.

El Museo de los Niños de Boston, estimula la curiosidad natural y la creatividad de los niños. Y desarrolla actividades de aprendizaje basadas en el juego para que los peques exploren. Un entorno multi-sensorial, que ofrece a los infantes conectar con el mundo en el que vivimos. Un auténtico paraíso de diversión. No te lo pierdas.

Science Museum o Museo de la Ciencia es otro de los imprescindibles si viajamos con niños a la ciudad. Los descubrimientos increíbles se suceden uno detrás de otro. Con más de 700 muestras interactivas, presentaciones de animales y demostraciones científicas y una Sala de la Electricidad que les va a fascinar, incluso van a poder ver la fuerza de un rayo con total seguridad o la primera cápsula espacial. Programas innovadores e interactivos que entretienen y educan a la vez, presentaciones en directo y, además, otras actividades como el cine digital en 3D, el jardín de mariposas, el planetario Charles Hayden y la sala de cine Mugar Omni con la única pantalla IMAX® bajo una cúpula que hay en toda Nueva Inglaterra.

Un museo del tamaño de una fábrica donde los más pequeños se convierten en científicos y exploradores por un día. No hay nada como aprender jugando.

El Aquarium de Boston aspira a que sus visitantes aprecien Long Island Sound, el estuario del océano Atlántico donde desembocan numerosos ríos de la región de Nueva York y de que se tome conciencia de que hay que protegerlo para las generaciones futuras. Todo, en un ambiente de aprendizaje emocionante y entretenido, a través de sus exposiciones de especies, las ciencias del mar y la educación ambiental. La población marina incluye variedades de cangrejos, langostas, moluscos como ostras y almejas, peces, medusas, tortugas marinas o tiburones grandes y pequeños. Animales y hábitats marinos con apoyo audiovisual. Y no dejes de pasar por la la zona de Tocando a las Rayas, las puedes acariciar mientras pasan nadando y, en el exterior, durante el invierno las focas de puerto, comunes en las aguas de Nueva Inglaterra. Seguro que a tus hijos les encanta. The Maritime Aquarium abre todos los días de 10h a 17h y tienen actividades para los más pequeños que hay que consultar. El Aquarium se encuentra en el corazón del divertido barrio de South Norwalk.

New England Aquarium Whale Watch, o lo que es lo mismo, un crucero para ver a las ballenas. Este es un plan que organiza el Aquarium y tiene una duración de 3 horas. Cruceros en un catamarán de gran velocidad para ver a estas magníficas criaturas del océano, las ballenas de Boston. Los barcos son muiy rápidos, lo que te permite mayor tiempo de observación en alguna de sus tres cubiertas exteriores o desde los asientos de la cabina climatizada. Una actividad espectacular que jamás alvidarás. Los catamaranes te llevan al banco de Stellwagen Marine Sanctuary, una zona rica en alimentación para las ballenas, los delfines o las aves marinas. Es el hogar de varios tipos de grandes ballenas jorobadas, ballenas piloto y las ballenas francas en peligro de extinción. En este viaje vas a ir acompañado de un naturalista que resolverá todas tus dudas y te contará los comportamientos de estos magníficos animales, su estado de conservación y el seguimiento científico. El avistamiento de ballenas está garantizado.



No te puedes perder Boston Duck Tour. La diversión comienza en cuanto subes al "Pato", un vehículo de desembarco anfibio al estilo de los de la Segunda Guerra Mundial. Una visita turística de Boston de lo más original. Navegarás por todos los lugares que hacen de Boston una ciudad tan especial. Este tour te permite ver la ciudad desde otro punto de vista y a los niños les encantará. Y justo cuando creas que lo has visto todo, aún hay más. Es hora de que "Splashdown" como tu patoconductor lanza a tu Pato derecho en al río Charles para que disfrutes de una vista impresionante de los rascacielos de Boston y Cambridge, un tipo de vista que no vas a poder ver en ningún otro lugar. Los tour salen desde Prudential Center o el Museo de la Ciencia y desde el Aquarium; y duran aproximadamente unos 80 minutos.

Prudential Tower conocido coloquialmente como “The Pru”. Construido en 1964 este es uno de esos rascacielos a los que se puede subir. El “Skywalk Observatory” se encuentra en la planta 50 y es el observatorio más alto de Nueva Inglaterra. Las vistas panorámicas de 360 grados son impresionantes y si te apetece, puedes comer en el Restaurante “Top of the Hub” situado en la planta 52 y así no tendrás que pagar entrada.