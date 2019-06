A bordo del Modern Boat

Es difícil no encontrar un buen hotel para alojarse en Berlín, una ciudad donde la oferta hotelera es variada y muy amplia. Pero lo que es infalible, si no quieres equivocarte, es apostar por un alojamiento único, sin comparación en la capital alemana. Y, te preguntarás, ¿dónde puedo encontrarlo? Se llama Modern Boat y en contra de lo que puede parecer, este hotel flotante es un barco. No se trata simplemente de una plataforma que se adentra en el agua, sino que tiene licencia de navegación por el río y, aunque no se suele mover, podría hacerlo río arriba o río abajo. Es un hotel moderno, pensado solo para ser ocupado entre dos y cuatro personas, por lo que quedarse en él una noche o unos días es todo un privilegio. Si estás planeando una escapada a Berlín, antes de ponerte a hacer el planning de los lugares que quieres visitar, date prisa para comprobar las fechas y asegurarte de que el Modern Boat no está ocupado. Está en el río Spree que atraviesa la ciudad, en concreto en una zona en la que el río coge un desvío y forma casi un pequeño lago que recibe el nombre de Rummelsburg. Lo bueno de su ubicación es que se encuentra en pleno centro de Berlín, por lo que desde él se tiene muy buen acceso a todas las atracciones principales y los lugares de visita obligada, además de estar bien comunicado por transporte público. El espacio del Modern Boat se divide en varias estancias y además dispone de una terraza muy agradable y conexión wifi gratuita. El suave movimiento del agua ayudará a conciliar el sueño y relajará a aquellos que se encuentren dentro cenando, viendo la televisión, leyendo un libro o simplemente teniendo una conversación tranquila. Sus grandes ventanales permiten observar todos los alrededores aunque habrá quien prefiera concentrarse en el fuego de su chimenea. Tiene un elegante baño, una cocina con lavavajillas y cafetera y todas las comodidades necesarias para sentirse como en casa, eso sí, en medio de Berlín y del río. Se encuentra en el distrito de Friedrichshain y a solo unos cuantos metros se pueden alquilar barcos reales para navegar por el río Spree. En su interior no se puede fumar y tampoco se permiten mascotas y sus precios varían entre los 180 y los 280 euros dependiendo de la temporada y la tarifa.