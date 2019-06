Bocas del Toro, Panamá, un archipiélago inolvidable

La provincia de Bocas del Toro junto al Mar Caribe en Panamá, es, en pocas palabras, un archipiélago seductor, primitivo e inolvidable. Bocas del Toro cautiva a quien se acerque por su exuberante vegetación, su biodiversidad, sus ancestrales costumbres y su belleza. Este es el momento ideal para visitar estas islas, es un viaje a un lugar único para encontrarte contigo mismo. Vegetación tropical abrumadora, fauna que solo se encuentra en esta parte del mundo, oportunidades para bucear y hacer snorkel en el océano. Una belleza natural indescriptible e impactante, junto a la gran combinación de razas y etnias que conviven en armonía con los pueblos indígenas del Caribe Occidental, Bocas del Toro no es sólo un hermoso archipiélago perdido en el tiempo y bendecido por la naturaleza. Bocas del Toro es un ejemplo de convivencia y respeto, un lugar que te divertirá y sorprenderá, un destino para unas vacaciones inolvidables. El archipiélago está compuesto por 9 islas, 50 cayos y más de 200 islotes de hermosas playas. No hay museos, galerías de arte o edificios históricos. Aquí encontrarás personas, culturas e islas, y sobretodo naturaleza. Puedes dar un paseo en barco hasta una de las increíbles playas de aguas cristalinas. Disfrutar de los arrecifes de coral y de la vida marina. Navegar por la Bahía de los Delfines y con un poco de suerte ver a estos fascinantes animales, Almorzar en Crawl Key y seguir con un crucero a los islotes de manglares del Parque Marino, terminando el día visitando la ciudad Bastimentos con vistas de la Isla Colón y Carenero Key. Busca tours especiales que te llevarán a conocer a los pueblos indígenas repartidos por Bocas Del Toro. Acércate a Salt Creek y San Cristóbal para ver cómo las tribus indígenas viven en armonía con la tierra. Viaja en barco hasta Solarte para hacer snorkel o buceo en Punta Hospital. Pasa un día en Red Frog Beach, una de las playas más populares de Bocas del Toro. El nombre Red Frog proviene de las ranas venenosas de colores rojizos, que habitan en los bosques tropicales que están alrededor de la playa. Además de la rana roja, es posible observar osos perezosos en los árboles y distintas aves exóticas. Por la geografía de la playa, Red Frog es ideal para hacer surf. Las olas de diciembre a marzo pueden llegar hasta los 4 metros de altura. Con facilidades como hoteles, restaurantes y bares, y un barco que te lleva a la Marina Red Frog y regresa unas cuantas horas más tarde. Si eres aventurero haz una excursión en canoa por la selva desde Red Frog. Si buscas playas solitarias y caminatas por la selva reserva un barco que te lleve hasta Cayo Zapatillas. Otra opción es navegar alrededor de Isla Colón en Starfish Beach, y recorrer después Bocas Del Drago con una breve parada para observar las numerosas especies de aves de la isla Bird. Si lo tuyo no es navegar quédate en tierra y explora la Isla Colón. Las playas de las Estrellas de Mar y Bocas del Drago están en esta Isla, y solo tardarás 30 min en llegar hasta ellas en coche, o en bicicleta si eres deportista. Bluff Beach, con su característica arena de color naranja brillante es también una playa de anidación de tortugas marinas, en donde los grupos conservacionistas trabajan durante las noches, en temporada, para preservar los nidos y las tortugas de los depredadores, actividad abierta también a los turistas. Hay miles de cosas que hacer y playas maravillosas, Panamá es un destino único. Bocas del Toro es una de las zonas más maravillosas del planeta tierra, un lugar mágico, lleno de aventuras y de gente encantadora. No te defraudará.