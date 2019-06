Así es el río que hierve en el Amazonas

¿Te gusta la aventura? ¿Amas el trekking en condiciones extremas? ¿Te apasiona explorar tierras vírgenes? Ahora tienes un destino más para perderte, esta vez en la selva peruana. Porque allí, en el corazón de la Amazonía, un científico acaba de descubrir algo asombroso. Y parece increíble que todavía hoy se encuentren lugares inexplorados. Cree haber descubierto el río de agua caliente más grande del mundo, un curso de agua burbujeante que alcanza una longitud de casi seis kilómetros y unos 25 metros de ancho en algunos puntos.

Aunque las temperaturas extremas de este río no son inusuales para una superficie geotérmica, el caso es que lo extraño de este es que no se trata de agua de origen volcánico. De hecho la zona volcánica activa más cercana está a más de 700 kilómetros de distancia. El llamado río en ebullición es la joya de la Corona de una colección inusual de tres ríos no volcánicos en la selva peruana, que además de este recién descubierto incluyen el Río Salado, con un flujo térmico de agua salada, y el río caliente de agua dulce pero caliente, que es mucho más pequeño que este.

Ambos ríos termales de agua dulce se alimentan también de varias cascadas térmicas que se encuentran en su curso. La más impresionante de 20 pies que cae en una gran piscina termal. Pero el río tiene también su lado oscuro, ya que su agua es tan caliente en algunos puntos, que varios animales que han caído en él han hervido al instante, algo verdaderamente inusual que han descubierto los científicos que se encuentran actualmente investigando este río.

Se cree que el antiguo nombre del río, Shanay-timpishka, se traduce como 'hervido con el calor del sol'. Pero, ¿cómo hemos llegado a saber incluso el nombre de este nuevo rio recién descubierto?

Andrés Ruzo es un joven geólogo y geocientífico, de madre nicaragüense y padre peruano, radicado en los Estados Unidos. Y él ha contado que fue su abuelo quien le habló de una antigua leyenda, una historia de conquistadores españoles sobre un encuentro con un misterioso río aterrador que hierve, mientras perseguían al último emperador Inca.

El río surgió en otra conversación años más tarde, cuando su tía, afirmó que había visto antes este río e incluso había nadado en él. La curiosidad de llegar al fondo de su existencia, le llevó a viajar a través de la selva, donde su tía decía que se encontraba este río, y se sorprendió al ver el legendario río con sus propios ojos.

Desde su descubrimiento, Ruzo puso en marcha el proyecto del río en ebullición para la investigación y la protección del río y su entorno, incluyendo su flora y su fauna, rica y diversa. Explorar la energía geotérmica, los animales, los volcanes, y la educación, son para este científico prioridades para ayudar al planeta. Esa es su pasión y nos recuerda que todavía hay grandes maravillas por descubrir en nuestro planeta.

Envuelto en capas de leyendas, espiritualidad y mística, el río en ebullición está considerado como un lugar sagrado por la comunidad local. Y es que la zona del río es también el hogar del Santuario Huistin y la Mayantuyacu, dos comunidades de curación nativa amazónica, que siempre han considerado este sitio como un lugar sagrado y de poderes espirituales, que solo los más poderosos sanadores de la comunidad pueden visitar, para estar en comunión con los espíritus y aprender sobre los poderes curativos y los rituales secretos de sus predecesores. Realmente evocador de antiguos chamanes, druidas o santeros de otras partes del mundo.

La mayor amenaza que enfrenta la zona del río es actualmente la deforestación, de ahí la importancia de proteger la zona según Rufo. Así que uno de sus objetivos es que el gobierno declare el río en ebullición monumento nacional peruano y que la selva se destine a actividades ecológicas, incluyendo la conservación y el ecoturismo.

Si deseas visitar el río y adentrarte en esta aventura debes contactar con los centros o bien de Mayantuyacu mayantuyacu.com o bien con el Santuario Huistín santuariohealing.com. Te proporcionaran consejos de viaje detallados, consejos de seguridad y advertencias sobre los peligros potenciales de visitar el río. Ten en cuenta que el agua está muy caliente y puedes quemarte. Y recuerda que la humedad es alta y hay que andar bastante. Estamos en la selva así que hay que tener cuidado con las picaduras de insectos, no hay aire acondicionado, no hay internet ni cobertura de móvil, y estamos a una hora de distancia de la clínica más cercana.

Como recordatorio, si emprendes esta ruta revisa tus zapatos cada mañana, ya que hay muchas arañas venenosas y escorpiones en la selva. Por otra parte, hay muchas serpientes venenosas y ranas venenosas, así que por favor ve atento y permanece en las rutas marcadas. La zona del río de ebullición se mantiene salvaje y los locales esperan que siga así. Si te gusta la aventura, toma nota de de esta en la Amazonia de Perú.

