Un árbol, una cabaña, con jacuzzi, un sueño...

Naturaleza y bienestar, un concepto que integra muy bien lo que se busca cuando uno decide escapar en pareja. Descansar, recargar las pilas o simplemente alejarse de todo. Y nada mejor que un alojamiento íntimo y privado. La casa del árbol, con cabina y spa, encaramada sobre las ramas del bosque esta construida con auténtica madera, para combinar el turismo ecológico con un diseño sostenible y cuidadoso con el medio ambiente. Un concepto único en Francia, donde vas a poder disfrutar de una cómoda cama en un entorno inusual. Un espacio único, mágico, auténtico y original para sorprender. Cabane & Spa es un alojamiento sobre los árboles, con unas vistas increíbles y una bañerade hidromasaje de madera para sumergirte en vapores de agua caliente aunque sea pleno invierno, o disfruta de una maravillosa sauna. En el porche para estar en armonía con el entorno. Con una zona de agua que incluye ducha y servicio separado. Con aire acondicionado. Precios desde 285 euros para 2 personas, incluyendo una noche con spa y sauna privada en la terraza de la cabaña con su vistas panorámicas. Bajo petición te entregarán un delicioso desayuno, y una cesta gourmet para la noche, que consiste principalmente en productos locales y un almuerzo tipo picnic. Al caer la noche, cenar a la tenue luz de las linternas y las velas, en un ambiente auténtico e íntimo acompañado de los sonidos del bosque, no tiene precio. En un lugar recóndito del campo cercano a Quercy en los alrededores de Toulouse, descubre esta original cabaña y spa en los árboles, encaramada a 4 metros de altura en medio de la naturaleza. Disfruta de una noche en un pequeño rincón del paraíso. Un pequeño universo original con calefacción y refrigeración durante todo el año. No es necesario que haga buen tiempo, tu pequeña y romántica cabaña se puede resevar y solo entonces conocerás el lugar exacto donde está ubicada. Ideal para una escapada al sur de Francia, atención personalizada para una estancia diferente y muy eco chic, un lugar auténticamente especial para perderse. Solo para dos. No hay nada como cenar a la luz de las velas en medio de la naturaleza y después observar las estrellas desde tu jacuzzi privado al aire libre. Una noche muy romántica que seguro nunca olvidarás.