Un alojamiento alternativo y muy vintage

El Hotel City Circus es un espacio alternativo para viajeros inquietos, bohemios y hipters, para los artistas de las escapadas y para los acróbatas de la vida. Es la idea de este Circo, que sea un alojamiento diferente y divertido, un tanto surrealista, para que no te sientas extraño y puedas compartir tus experiencias en un ambiente agradable y libre. Un lugar de encuentro donde conocer a otros que como tú, están pasando unos días en la ciudad de Atenas. Ubicado en Psirri, en el corazón de la ciudad, en el barrio más vanguardista y hipster, a un corto paseo en bicicleta de cualquier sitio. Pero si lo tuyo no es tan, tan, hip, como para recorrer Atenas en bici, el metro y el tren están a solo 300 metros de distancia. Y a tan solo cinco minutos andando de la plaza Monisteraki y a 20 minutos de la Acrópolis, muy cómodo. El Hotel City Circus es un albergue boutique, en un acogedor edificio restaurado de 4 plantas, una mansión de principios del siglo XX, con frescos en los techos, balcones de hierro forjado y azulejos barrocos. La decoración es de estilo vintage, con muebles de época, materiales reciclados, elementos de diseño moderno y arte de la calle. Las 11 habitaciones que ofrecen se adaptan a tus necesidades, pueden ser dobles, triples o para cuatro y hasta seis personas, ideales para los que viajan en grupo o en familia. Pero no esperes un hotel al uso, aquí las normas son otras, más de estar por casa. El desayuno es tipo bufé y se sirve en el comedor con un techo con pinturas que datan de finales del siglo XIX. En los dormitorios tienes que hacerte tu cama y devolver su toalla y ropa de cama en a tu salida. Los precios son ajustados así que el pago es al contado o te cobrarán una comisión del 2% de recargo. Y para cuidar el medio ambinete te recuerdan que debes apagar el aire acondicionado y las luces, ahorrar agua y reciclar la basura. Por supuesto este es un hotel de no fumadores. Hay Wifi gratuita en todo el establecimiento. Precios desde 18 euros la noche. Si quieres conocer Atenas como si estuvieras en tu propia casa, te gusta compartir y conocer gente nueva, si lo tuyo es el ambiente hipster, el Hotel City Circus es para ti. Una opción de alojamiento distinto y cercano que te encantará. En un barrio tranquilo, pero divertido, animado y muy de moda. Vive la noche de la calle Psirri o descansa en la azotea del Circus contemplando la Acrópolis, sin duda una experiencia única que solo puedes disfrutar en la espectacular Atenas.