Vuelven las citas rápidas en trenes de Ouigo por San Valentín 2023

Otro año más las redes sociales se inundan de mensajes de amor que sólo van dirigidos a las parejas enamoradas. Pero ahora gracias a la red ferroviaria de Ouigo San Valentín también es para los solteros. Le llaman San Solterín, y es organizado por la empresa de transportes Ouigo, que vuelve por segundo año consecutivo con su revolucionario sistema de citas a ciegas que se llama 'speed dating'. ¿Sus peculiaridades? Son en tren ¡Y a 300 kilómetros por hora! ¿Qué rápido no?

Este año Ouigo está más enamorado que nunca, y su 'speed dating' tendrá lugar en un mayor número de destinos: Valencia, Barcelona, Zaragoza y Madrid el día 13 de febrero. Los lugares de partida son los siguientes: Valencia a las 10:06 horas, Zaragoza a las 12:06 horas y Barcelona a las 10:40 horas. Todos con destino a Madrid y la vuelta será a Zaragoza y Barcelona a las 21:00 horas y a Valencia a las 19:00 horas.

Como el amor no tiene fronteras, Ouigo no sólo quiere darle una oportunidad a aquellos que no tienen pareja en el día de los enamorados, sino también corroborar que a 300km/h el amor es invencible. A veces la vida es como ese tren que sólo pasa una vez en la vida: ¿Te subes a él?

El sistema de citas este año contará con algo nuevo: una consejera del amor. Además, las citas culminarán con una cena por la capital, más citas, y algunas sorpresas especiales. Para participar, es necesario inscribirse en la cuenta oficial de Instagram de Ouigo: