¿Quieres disfrutar de un año 2020 genial? pues las tradiciones que a continuación te desvelamos pueden ayudarte (o al menos eso dicen quienes las practican). Por nuestra parte negamos responsabilidad alguna sobre los resultados de seguir o no estas costumbres pero, por si acaso, te las contamos, no vaya a ser que…

Comer lentejas | Pixabay

1. Si quieres que el 2020 llegue cargado de dinero, dicen los italianos que debes comer lentejas el último día del año; ellos suelen incluirlas en el menú de la cena, nosotros, que sabemos que en nuestros tradicionales menús de nochevieja hay poco sitio para unas lentejas, te sugerimos que las sirvas para comer.

Pasear con la maleta | Pixabay

2. ¿Dinero para qué? para viajar ¿verdad? pues en Chile dicen que si quieres tener un año viajero has de pasearte el último día del año por casa (o alrededor de la manzana) con una maleta. Seguro que te suena un poco absurdo pero ¿y si fuera cierto? ¿qué te cuesta darte un paseo por la cocina y el salón con tu maleta favorita?

Lencería roja en Fin de Año | Pxhere

3. El color rojo es el rey del último día del año, es un color cargado de energía y pasión que en muchos países, España y Brasil entre ellos, suele protagonizar nuestra ropa interior la noche de fin de año y que en China se adueña de las puertas… como lo lees, los chinos se aseguran de tener la puerta principal de sus casas perfectamente pintada de rojo para atraer la felicidad y la buena suerte.

Muñeco de trapo | Pixabay

4. Ésta nos gusta mucho: en México tienen la costumbre de hacer un muñeco con trapos y llenarlo de petardos para quemarlo la última noche del año, así, con la quema del muñeco, se quema todo lo malo del año que se va y se estrena el nuevo con las mejores vibraciones.

Primera visita de 2020 (first footing) | Pixabay

5. ¿Te suena eso de la puntualidad británica? dicen los ingleses que el que llega primero a una casa el día de año nuevo (y eso es a partir de las 12 de la noche del día de fin de año) es el que atraerá la buena suerte en el año entrante (para sí mismo y para los habitantes de la casa), algo que seguro que encantará a los más puntuales y pondrá los pelos como escarpias a los que llegan tarde incluso aunque se empeñen en evitarlo.

Besarse justo después de cambiar de año | Pixabay

6. Los americanos son más de tradiciones heredadas que propias pero tienen una la noche de fin de año que es muy suya: besarse, o no; dicen que quien no da un beso justo después de las 12, es decir, en los primeros segundos del año nuevo, sufrirá un año de soledad (así que decide si besas o no en función de cuánta compañía desees en el año entrante).

Tirar agua por la ventana (vigila que no pase nadie o...) | Pxhere

7. Cuidado si estás en Uruguay (también sucede en Puerto Rico) en fin de año porque tienen la sana costumbre de tirar agua por la ventana como símbolo de limpieza, para comenzar el año con la casa como los chorros del oro porque todo lo malo del año se va en el agua que cae por la ventana. (Si lo haces, asegúrate que no hay nadie bajo tu ventana primero…).

Vestir de lunares | Pixabay

8. Si en Brasil se visten de blanco (aunque las prendas interiores sean rojas), en Filipinas visten de lunares porque los topos, tan circulares ellos como una moneda, atraen la buena suerte.

Romper la vajilla | Pexels

9. Y la mejor de todas: los daneses rompen la vajilla después de cenar en lugar de fregarla; si vas a hacer eso, no se te ocurra poner la mesa con tu mejor vajilla y ten en cuenta otro detalle interesante: dicen que lo ideal (lo que se hacía antiguamente) es romper los platos en la puerta de alguien a quien quieras desear buena suerte en el año entrante, nuestro consejo es que te cuides de hacerlo o que al menos avises… se nos antoja más fácil que alguien se enfade viendo la puerta de su casa llena de platos rotos antes de alegrarse por la buena suerte que, supuestamente, le espera.

¿Listo para empezar el año 2020 atrayendo la buena suerte? ¡Feliz año 2020!