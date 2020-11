15 viajes de película que tendrán que esperar

Hoy vamos a recomendaros algunas películas que nos hace viajar sin movernos del sofá, que ponen lugares del mundo en nuestro radar viajero y que calman, al menos en cierto modo, nuestras insatisfechas ansias viajeras porque no hablamos de viajes en el tiempo ni al espacio, de viajes a través de la historia ni a lugares que ya no existen o que está prohibido visitar, hablamos de viajes que solo las restricciones por la pandemia de coronavirus nos obligan a posponer.

¿Dónde vamos? ¡A cualquier lugar del mundo! Porque hablamos de viajes de película que si bien para convertirse en realidad requieren cierta planificación, para ser disfrutados desde del sofá no nos piden nada más que un buen cuenco de palomitas (puedes hacer las clásicas de microondas pero, si quieres disfrutar de las mejores palomitas del mundo, hazte con un palomitero, añade un puñado de maíz, dos gotas de aceite, tres pizcas de sal y un golpe de pimienta…).

Para viajar a África nada como dos clásicos del cine de esos que puedes ver 20 veces y siempre querrás ver una vez más: Memorias de África y La Reina de África.

Italia | Pixabay

¿Que te mueres por visitar Italia? ¡Será por películas! El Talento de Mr Ripley si lo que quieres es un thriller, Bajo el sol de la Toscana si prefieres una comedia romántica ligera pero bien hecha, Vacaciones en Roma ¡qué clásico imperdible!.

Claro que a lo mejor lo que quieres, aprovechando el otoño y el invierno, es visitar Gran Bretaña, en ese caso no te pierdas Notting Hill y si más que Londres te atrae Irlanda busca Tenías que ser tú (Leap Year).

Inglaterra (Notting Hill) | Pixabay

¿Demasiado romanticismo en esta recopilación de viajes de película? Pongámosle algo de aventura entonces ¿qué tal volar y volar viendo Atrápame si puedes? Ese mano a mano de Tom Hanks y Leonardo Dicaprio es realmente entretenido y te permitirá viajar de lo lindo, gratis y sin moverte del sofá (¡en primera clase!).

¿Más aventura? Prepárate entonces no a una película sino a una saga trepidante: la de Jason Bourne, lo suyo no es un viaje de placer sino una huida hacia adelante para descubrir lo que pasó detrás, un viaje sin un momento de respiro (como uno de esos tour que te permiten verlo ‘todo’ en un día que siempre prometes no repetir… y siempre repites).

Nueva York | Pixabay

Si lo que quieres es conocer Asia puedes dejarte llevar por Brad Pitt en Siete años en el Tibet o disfrutar del film Tigre y Dragón; para viajar a París Midnight in Paris o para ir a Nueva York Manhattan o Tienes un email y para vivir a ambos lados del Atlántico una película la mar de indicada de cara a la Navidad: The Holiday.

Tíbet | Pixabay

Y así podríamos seguir largo rato, completando una lista que siempre estará incompleta porque siempre hay una película más que nos permite viajar a algún lugar, un lugar que, a cuento de la maldita pandemia, por el momento tendrá que esperar, claro que disfrutarlo desde el sofá no es un mal plan para empezar ¿no crees?.