Una turista británica se queja de sus vacaciones en Benidorm porque "el hotel estaba lleno de españoles"

Freda Jackson, de 81 años y de Blackburn (Inglaterra), viajó a Benidorm en mayo durante dos semanas para pasar sus vacaciones y parece que no se va a quedar con un buen recuerdo de la ciudad. La turista, que viajaba con una amiga, asegura que su viaje se convirtió en un desastre debido a la presencia de "demasiados españoles", según recoge Lancashire Telegraph.

La anciana manifiesta que una de sus mayores desilusiones de estas vacaciones fue la "grosería" de los españoles y la falta de entretenimiento hacia los turistas británicos. "El hotel estaba lleno de turistas españoles y realmente nos pusieron de los nervios porque eran muy groseros", confiesa Jackson. "Una noche, un chico español casi me tira volando y se fue sin siquiera disculparse. Además, el entretenimiento en el hotel estaba enfocado y atendido para los españoles. ¿Por qué no se pueden ir a otro sitio para sus vacaciones?", continúa.

Además, este no ha sido el único problema al que han tenido que enfrentarse estas dos amigas. Jackson denunció a la compañía de viajes Thomas Cook, que les recomendó el hotel, ya que tras haber especificado que ambas tenían problemas de movilidad, el lugar de alojamiento estaba situado en una colina y no en un terreno llano. "Queríamos ir a un lugar llano y no a las montañas", asegura.

Ambas pagaron 1.133 libras esterlinas (1.269 euros) y piden a la agencia de viajes que les hagan un reembolso completo o unas vacaciones gratis. Jackson asegura que ha visitado Grecia, Turquía, Portugal y Tenerife, y ha afirmado que "nunca me he quejado por unas vacaciones anteriormente, pero estas fueron un desastre de principio a fin". Thomas Cook solo le ofrece un bono de 75 libras (unos 90 euros) para su próximo viaje por las molestias causadas.