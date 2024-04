Una trabajadora de hotel dimite a los 27 minutos de empezar su nuevo trabajo tras descubrir lo que hacen en las habitaciones

Cuando estamos planificando un viaje, una de las cosas más importantes a tener en cuenta es el hotel en el que nos vamos a alojar. Y a veces se dan situaciones que no deseamos, sobre todo para las personas que trabajan en el alojamiento.

Y esto es precisamente lo que ha contado @tallandfunny1982 en un vídeo de TikTok, una mujer que dimitió a los 27 minutos de empezar su nuevo trabajo en un hotel del estado de Georgia (Estados Unidos) tras descubrir lo que hacen en las habitaciones.

"Me explicaron en qué consistirían mis tareas y opté por acceder a la propuesta. Mi puesto era encargada del servicio de limpieza", dice en el vídeo. En su primer día de trabajo, siguió a una compañera hasta uno de los cuartos para aprender cómo limpiaban las habitaciones del hotel.

Una vez allí, Laugh Track, como se llama la protagonista de la historia, relató en el vídeo: "Agarré guantes y lejía y dije: Ok, manos a la obra. Pronto, mi compañera de trabajo me interrumpió. No, no, no, advirtió ella. A raíz de esto, supe que algo iba mal".

Tras esto, ella se dirigió al baño e intentó echar lejía en un trapo para limpiar todo pero su compañera volvió a interrumpirla: "Otra vez, mi compañera me frenó. Enseguida, ella cortó un poco de cinta adhesiva, se la puso alrededor de la mano y empezó a dar palmaditas en el suelo para recoger restos de desechos y polvo. Después, se sacó la cinta y la tiró a la basura. Roció el ambiente con un poco de lejía en spray y avisó: Listo, el baño está limpio. Yo no lo podía creer".

Pero no es todo, cuando Laugh se dispuso a sacar las sábanas sucias de la cama de la habitación (para poner unas limpias), su compañera le pidió que no lo hiciera: "Por el contrario, mi compañera de trabajo encendió la aspiradora y pasó la máquina a través de las sábanas sucias. Luego, hizo la cama (que estaba desordenada) y nada más".

Otro incidente parecido ocurrió con los vasos de plástico usados de la cafetera, que debía reemplazar por unos nuevos, pero su compañera los "lavó" sin mucho esfuerzo y los volvió a colocar sin mucho esfuerzo. Después de todo esto, Laugh tomó una decisión: "Me abrigué con mi chaqueta, que se encontraba en el respaldo de una de las sillas, y me fui del hotel". Sólo habían pasado 27 minutos desde el inicio de su primera jornada laboral de su nuevo trabajo.