Un abogado advierte que lo que hacen en muchos hoteles con los DNI de los clientes es ilegal: "No es broma"

Cuando viajamos a otra ciudad u otro país, en muchas ocasiones es súper necesario reservar una habitación en un hotel, hostal u otro alojamiento turístico. Una vez vamos a realizar el check-in en la recepción, hay algunas cosas que tenemos que entregar al personal, como la reserva que hemos hecho online y enseñar nuestro DNI.

Es importante enseñar nuestro DNI para que el personal compruebe que los datos de reserva son correctos, pero ojo, un abogado ha advertido en un vídeo de TikTok que es ilegal que hagan una fotocopia o que escaneen el carnet de identidad.

"Que te escaneen el DNI en los establecimientos hoteleros es ilegal. Los establecimientos hoteleros y de hospedaje están obligados a llevar un registro de sus huéspedes y como los datos exigidos coinciden prácticamente con los del DNI lo que hacen muchos es escanear directamente el DNI y guardar una copia en sus registros", explica @usucapiendo.

"Sin embargo, la Agencia Estatal de Protección de Datos en una reciente resolución ha establecido que el escaneo del DNI es una medida excesiva para el cumplimiento de la obligación de registro puesto que atenta contra el principio de minimización de datos que establece que únicamente se tienen que recoger los datos estrictamente necesarios", continúa el abogado en el vídeo.

"No es ninguna broma, la sanción impuesta ha sido de 2.000 euros, prácticamente lo que cuesta un salario", asegura el joven. Sin embargo, muchos trabajadores han salido en respuesta al vídeo explicando que en ocasiones lo que hacen con el DNI no es escanearlo sino que cuentan con un lector que recoge los datos para el sistema: "He trabajado en tres cadenas hoteleras diferentes y está prohibido escanear, lo que se pasa es por un lector que recoge los datos necesarios para el sistema".