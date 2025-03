Todos los restaurantes premiados con un nuevo Sol en la gala de la Guía Repsol 2025

La gala de entrega de premios de la Guía Repsol 2025, que ha tenido lugar este lunes en Santa Cruz de Tenerife. El Teatro Guimera ha acogido la gala de entrega de los Soles Guía Repsol en la que se ha reivindicado a las 'casas de comidas' y reconocido como nuevos 'Tres Soles Guía Repsol' a Susi Díaz, chef del restaurante 'La Finca' (Elche, Alicante), y Pedro Sánchez, chef de 'Bagá' (Jaén).

La Gala ha sido conducida por la actriz Toni Acosta y la presentadora Lorena Castell, quienes han contado con la complicidad de chefs como Alberto Chicote, Paco Roncero, Elena Arzak y Toño Pérez, en un evento en el que ha prevalecido el humor.

Susi Díaz (‘La Finca’) y Pedro Sánchez (‘Bagá’), nuevos 3 Soles Guía Repsol 2025. | Europa Press

La cocina emocional de Susi Díaz en 'La Finca', con 40 años de profesión, ha sido muy aplaudida: "Hacer un plato con el recuerdo es más importante que pensar en el futuro. Hay una receta de mi abuela que me hacía feliz, un escabeche de caballa, y le he dado vueltas para ponerlo al día con la técnica y el control de los tiempos de hoy, respetando el producto al máximo para que salga en plenitud a la mesa y solo con el aroma despierte al comensal".

Pedro Sánchez, de 'Bagá', es uno de los cocineros más alabados por sus colegas, que van en peregrinación hasta su restaurante para probar una de las cocinas más inclasificables y magnéticas del panorama gastro: "Pienso más en lo que me va pidiendo el producto que en el plato, y trato de visualizarlo como si no lo conociera, sin prejuicios, para poder tratarlo de otra manera. Para mí, el sabor no lo es todo; en unos platos busco texturas; en otros, sensaciones o sólo la acidez, la sal o el azúcar, al margen de lo demás".

Asimismo, se han concedido 17 nuevos '2 Soles Guía Repsol', que reflejan la diversidad de una despensa que potencia la creatividad de una cocina que ha optado por mostrarse cada vez más desnuda: 'Alevante' (Chiclana de la Frontera), 'Bakea' (Mungia), 'Cebo' (Madrid), 'Enigma' (Barcelona), 'Esperit Roca' (Sant Julià de Ramis), 'Kamín' (León), 'Kappo' (Madrid), 'L'Aliança d'Anglés' (Anglés), 'La Tasquería' (Madrid), 'Laia Erretegia' (Hondarribia), 'Lana' (Madrid), 'Local de Ensayo' (Murcia), 'Narru' (Donostia), 'Poemas by Hermanos Padrón' (Las Palmas de Gran Canaria), 'VelascoAbellá' (Madrid), 'Verdejo' (Madrid) y 'Villa Retiro' (Xerta).

Entre los nuevos 1 Sol Guía Repsol 2025 son cada vez más los jóvenes cocineros que apuestan por la fórmula de menús gastronómicos más cortos y cartas pensadas para compartir a un precio "más asequible". Ocurre en restaurantes como 'Narea'(Vejer de la Frontera), donde Alejandra Gnisci y Jaime Batista proponen un sugerente viaje por Italia, Argentina y Andalucía en un menú de siete pases por 38 euros; o en 'Alberca' (Trujillo), donde el joven Mario Clemente, formado junto a Dani García y Bittor Arguinzoniz, sorprende con una oferta basada en las brasas a partir de 45 euros.

En 'Anhelo' (Castelló de la Plana), Cristian Granero anima a sus comensales a visitarlo entre semana con su menú D'Uixó, de ocho pases, por 39 euros, mientras la propuesta de 'Cocina con Mimo' (León) cuenta el viaje gastronómico de "Corta y Larga Distancia" de Javier del Blanco y Ángela Trobajo con menús desde 39 euros. Y en 'Estirpe' (Yecla), Juan Azorín y Ana Sánchez actualizan por 40 euros el recetario tradicional en siete pases que hacen feliz al comensal.

Los 'Premios Sol Sostenible #AlimentosdEspaña' han sido este año para Ángel León ('Aponiente', El Puerto de Santa María. 3 Soles Guía Repsol), Ignacio Echapresto ('Venta Moncalvillo', Daroca de Rioja. 2 Soles Guía Repsol), Jordi Esteve ('Nectari', Barcelona. 1 Sol Guía Repsol) y Pedro Hernández ('El Duende del Fuego', Los Llanos. Recomendado Guía Repsol).

Con las nuevas incorporaciones, un total de 789 restaurantes forman el universo de Soles Guía Repsol (44 Tres Soles, 176 Dos Soles y 569 Un Sol) y 1.488 Recomendados (con 208 novedades). Cataluña (115), Comunidad de Madrid (102), Andalucía (77), Euskadi (73), Comunitat Valenciana (65) y Castilla y León (58) son las regiones donde más Soles brillan.

Todos los restaurantes premiados

3 Soles Repsol

La Finca (Elche, Alicante)

Bagá (Jaén)

2 Soles Repsol

Alevante (Chiclana de la Frontera)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Cebo (Madrid)

Enigma (Barcelona)

Esperit Roca (Sant Julià de Ramis, Gerona)

Kamín (León)

Kappo (Madrid)

L'Aliança d'Anglés (Anglés, Gerona)

La Tasquería (Madrid)

Laia Erretegia (Hondarribia, Guipúzcoa)

Lana (Madrid)

Local de Ensayo (Murcia)

Narru (San Sebastián)

Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria.

VelascoAbellà (Madrid)

Verdejo (Madrid)

Villa Retiro (Xerta, Tarragona)

1 Sol Repsol