Todo lo que está prohibido hacer en Suiza a partir de las 22:00 horas

Cuando viajas a un país distinto al tuyo tienes que tener muchas cosas en cuenta como lo que está permitido hacer o no. Recientemente, por ejemplo, te contábamos los 7 lugares del mundo donde está prohibido hacer fotos.

Suiza es un país muy distinto a España con otras costumbres muy diferentes a las nuestras. Es por eso que la joven @edymaris.montes ha querido compartir un vídeo en TikTok hablando sobre la Ley del Silencio en Suiza y todo lo que está prohibido hacer allí a partir de las 22:00 horas.

"No puedes o no debes tirar de la cadena después de las 22:00 porque molestas a los vecinos o por lo menos a las personas que viven en tu mismo edificio", dice la joven explicando una de las primeras cosas que no debes hacer.

"Es más que necesario tener esas cosas que colocas debajo de la silla para que no hagan tanto ruido con las ruedas", asegura, enseñando unas almohadillas que se colocan en las patas de las sillas.

La joven continúa en el vídeo diciendo que "música alta no se puede a menos que pongas música a un sonido respetable que no moleste a las demás personas". "Caminar dentro de casa con tacones no se puede porque molestas a la persona de abajo", sigue la joven.

Con todo esto quiere generalizar y decir que no están permitidos todos los ruidos molestos, como "podar el césped, ruidos en la cocina y hablar muy fuerte". "En el caso de los domingos no puedes hacer ningún ruido molesto porque las personas están descansando. Incluso los supermercados y los restaurantes no abren los domingos", aclara.

"Son leyes que nos parecen extrañas a los que venimos del extranjero pero son leyes que nos benefician a todos y permiten que todos vivamos tranquilos y en paz", finaliza la joven explicando el por qué de la Ley del Silencio de Suiza.