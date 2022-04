Todo lo que debes saber sobre la Fuente de Cibeles de Madrid

La fuente de Cibeles en Madrid es, sobre todo, conocida porque es el lugar en el que los aficionados del Real Madrid se reúnen para celebrar los triunfos y títulos de su equipo. Pero además de eso, hay otras curiosidades sobre ella que quizá quieras conocer, pues como bien dicen, el saber no ocupa lugar. Así que antes de nada más, sigamos con el fútbol. Y es que antiguamente también sirvió para celebrar las victorias del Atlético de Madrid. Sí, como lo lees. Hasta el año 1985, las aficiones de los dos clubes más importantes de la ciudad coincidían allí. Y no fue hasta la final de la Copa del Rey de 1991 cuando los colchoneros se trasladaron a la fuente de Neptuno.

Ahora sí, dejamos el deporte de lado para concretar que la fuente de Cibeles se encuentra en pleno centro de Madrid y por eso uno de esos sitios que suele aparecer en todas las guías e itinerarios de la ciudad. Se trata de una fuente monumental, levantada en el medio de una plaza, y construida entre los años 1777 y 1778. Su diseño se hizo por parte del arquitecto Ventura Rodríguez en lápiz y papel y para su construcción se usaron 10.000 kilos de piedra. Además, debes saber que la figura de la diosa Cibeles fue esculpida por el escultor Francisco Gutiérrez Arribas y las ruedas del carro, por Roberto Michel.

Ayuntamiento de Madrid y La Cibeles | Pixabay

Por su parte, Miguel Jiménez fue quien labró las cenefas que decoran el carro y Juan de Villanueva, Maestro Mayor de Madrid, quiso poner en 1791 unas figuras de un dragón y un oso, pero estas fueron retiradas de la fuente en 1862. Otro datos que has de saber es que no solamente se trata de una fuente decorativa, sino que cuando se levantó tenía su utilidad. Por una parte, contenía dos caños; de uno de ellos surtían los aguadores oficiales que llevaban agua hasta las viviendas. Y no solo eso, sino que los caballos bebían del pilón.

Por otra parte, has de saber que el agua procedía de un viaje de aguas que, cuenta la historia, era de la Edad Media. Y decían que ese agua tenía propiedades curativas capaces de eliminar cualquier mal. Sin dejar de lado el agua, como curiosidades te diremos que bajo la fuente discurre un canal de aguas, que es llamado Canal de las Pascualas, y que es en realidad un río subterráneo que proporciona agua a la fuente.

Pero puede que te sorprenda más saber que existe otra fuente de Cibeles... en México. En concreto, está en Ciudad de México: allí tienen la plaza de Cibeles con una réplica exacta de la fuente madrileña en el centro de la misma. No la han copiado, sino que fue la comunidad de residentes españoles en México quien la donó a la ciudad como símbolo de hermandad.