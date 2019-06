The Shire, un bar irlandés ambientado en El Señor de los Anillos

Los pubs en Irlanda tienen mucha fama. Y muchos de ellos son tradicionales. Es decir, sirven mucha cerveza –sobre todo la Guinness–, están decorados con madera y asientos en tonos verdosos o marrones y tienen música de fondo.

Pero por suerte, hay algunos pubs irlandeses que se salen de lo habitual. Como por ejemplo The Shire, uno bastante curioso por el hecho de estar ambientado en El Señor de los Anillos. Este pub se encuentra en Killarney, en el condado de Kerry, y para entrar en él debes atravesar el Hobbit Hole.

Si lo visitas un miércoles a partir de las 9 pm podrás escuchar música irlandesa. Y si lo haces un domingo de 7 a 9 pm disfrutarás de buena música en directo. Pero esto lo harás acompañado de hobbits y otros personajes de las películas. ¡El personal va disfrazado para crear un mejor ambiente! Además es importante que sepas que la música la escucharás en Mordor, que es al lugar al que te diriges si caminas guiado por el arco bajo.

Pero esto no es todo, sino que lo que te pidas para tomar también tiene nombres especiales. Puedes escoger, por ejemplo, entre estas tres cervezas: Frodo’s Lager, Bilbo’s Beer y Gandalf’s Ale. Además tienes un ‘Hobbit Juice’ que deberás tomarte sin conocer sus ingredientes. Y también varios cócteles que te trasladarán hasta El Señor de los Anillos: Ginli, Mordorita, Middle Earth Mojito, Smeagol On The Beach, Incendios de Mordor, Reyes de Gondor, Nazgul y Get Legolas.

Por supuesto todo esto podrás tomarlo acompañado de algunos platos, para que no sea alcohol todo lo que entre en tu estómago. Los hobbits recomiendan las hamburguesas, que además siempre quedan bien para acompañar a la cerveza.

Y si lo que quieres es aumentar la fiesta, puedes atravesar Mordor a través del arco bajo y llegar hasta ‘Middle Earth’. Ésta es la zona del pub perfecta para disfrutar al máximo la noche.