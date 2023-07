Una joven argentina relata su loco encuentro con una española de 80 años: "Ni me entendía"

Miles de personas hablan español, pero no todos de la misma forma, ya que es un idioma que tiene demasiados acentos. No es lo mismo el español de Argentina que el de España y esto da pie a situaciones curiosas. Es el caso de una señora mayor quien ha necesitado ayuda en la calle y no entendía las instrucciones de una tiktoker.

La usuaria argentina de TikTok @luch.r, quien sube contenido con frecuencia experimentando su vida en España, ha compartido un nuevo vídeo contándoles a sus seguidores un momento incómodo que ha vivido en la calle. La tiktoker argentina estaba a punto de llegar a su casa, cuando una mujer mayor le ha parado por la calle y le ha pedido ayuda para ir a Puerta de Toledo. "Le indico y bueno, no me entendía".

Tras explicárselo varias veces puso la dirección en Google Maps y le indicó a la señora cómo ir, pero seguía sin entenderla por su acento argentino. "Hasta le dije que la acompañaba. Y me dice: 'qué maja eres, qué bonita, cuántos años tienes, de dónde eres'. Después le cuento mi edad, mi origen, que vine con mi novio y ahí nos fuimos al tema del amor", cuenta en su cuenta de TikTok.

"El único amor real es entre la mujer y el hombre porque así lo quiere dios", le explicó la señora de 80 años a la joven. Una afirmación con la que la tiktoker no estaba de acuerdo y le aseguró que "el amor es el amor" y la mujer acabó dándole la razón.

Esta historia se ha hecho viral y ha alcanzado los más de 1.800 'me gusta' y sus seguidores le suplican que comparta la segunda parte. "Queremos saber la parte 2" y "la mujer quería conversación y como vio que eras argentina y habláis por los codos, se la tomó. Fue lista", son algunos de los comentarios.