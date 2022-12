Sevilla: La ciudad elegida como la mejor para viajar en invierno por The Telegraph

España en verano es una joya turística pero en invierno no se queda atrás. Solo hay que echar un vistazo al gran catálogo de destinos navideños que podemos encontrar en lo ancho y largo del país, ideales para viajar en estas fechas invernales. Y es que el frío no impide a los turistas que viajen a nuestro país. Disfrutar de cabañas, hoteles acogedores y pasear con un buen abrigo y una bufanda, no tiene nada que envidiarle al calor del verano en una playa.

De esto puede derivar que un periodista de The Telegraph haya decidido elegir una ciudad española como destino ideal en invierno. De hecho, la ha descrito como "la ciudad más gloriosa en invierno".

Chris Leadbeater, de la sección de viajes en The Telegraph, ha escogido Sevilla como la ciudad que más puede ofrecer en invierno. La define como "gloriosa" y a continuación te dejamos algunos datos que han hecho que Leadbeater se decante por el enclave español.

Plaza de España por la noche. Sevilla | Pixabay

Comenzando por el hecho de que en Sevilla puedes cenar al aire libre aún en invierno. Abrigándote y escogiendo una terraza, puedes vivir una de las experiencias más magicas y encantadoras que puede vivir un turista. Y es que comer o cenar en la calle en invierno no se puede hacer en todos lados. El buen tiempo en Sevilla incluso en invierno es todo un imán turístico. Pero no solo se limita a eso sino que el periodista repasa también la belleza de los lugares más maravillosos de la ciudad andaluza. Uno de ellos es la catedral de Sevilla, donde el periodista destaca la belleza de su luz.

Catedral de Sevilla | Pixabay

A pesar de resaltar algunos puntos concretos de la ciudad, parece ser que el periodista persiste mucho en que una de las cosas que más destaca en la ciudad es la temperatura. Lo define casi como un paraíso debido a que puedes disfrutar del invierno sin necesidad de ir temblando de frío.